Receita fácil de nuggets de frango: sabor caseiro e crocância perfeita

Preparar nuggets de peito de frango em casa, trocando a fritura profunda pelo forno, permite um controle rigoroso sobre a suculência da carne através do corte e da espessura dos pedaços. O resultado são pedaços dourados e crocantes, que mantêm a praticidade do dedo, mas com a qualidade de ingredientes frescos.

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A técnica da panificação e a etapa de congelamento

A textura final do prato depende de um detalhe crucial na preparação da farinha: o uso de pão amanhecido, seco no forno a 165 °C por 5 a 7 minutos e depois triturado em migalhas finas. Essa estrutura seca garante a crocância sem a densidade excessiva de misturas industrializadas. O peito de frango deve ser cortado em fatias planas e, em seguida, em pedaços de 3,5 a 4 cm; manter uma espessura adequada é o que assegura que a carne não resseque durante o cozimento.

O gesto decisivo para a integridade do prato é o congelamento prévio. Após serem passados nos ovos batidos e envoltos na panificação — temperada com páprica e alho em pó -, os nuggets devem ser levados ao congelador sobre uma tábua. Somente após estarem completamente congelados devem ser transferidos para um recipiente. Esse processo impede que a crosta se solte ou que os pedaços percam a forma ao serem assados.

Finalização e acompanhamento

O forno deve ser pré-aquecido a 190 °C. Os nuggets congelados são dispostos em uma única camada sobre papel manteiga e levemente borrifados com óleo vegetal, assando por 12 a 15 minutos. Para acompanhar, um molho de mostarda e mel é preparado no liquidificador, combinando maionese, mostarda de Dijon, mel, suco de limão, uma pitada de pimenta caiena, sal e pimenta a gosto.

Com 800 g de peito de frango, a receita rende 8 porções, com um valor calórico aproximado de 249,86 kcal por porção. É uma alternativa viável para quem busca a conveniência do fast-food utilizando elementos básicos de despensa.