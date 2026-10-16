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Cenoura, beterraba e batata-doce: o equilíbrio entre doçura e acidez para refeições completas em 30 minutos

Receitas

Cenouras, beterrabas e batata-doce são ingredientes versáteis que, com a técnica correta de cocção, transformam-se em refeições completas em cerca de 30 minutos. O segredo para extrair o melhor desses vegetais está no equilíbrio entre a sua doçura natural e a adição de elementos ácidos ou picantes, que evitam que o prato se torne enjoativo.

Гратен с картофелем и чоризо
Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Гратен с картофелем и чоризо

Agilidade no fogo: Stir-fry e Curry

Para um stir-fry de cenoura com frango, a precisão no corte e a temperatura são fundamentais. O frango deve ser fatiado em tiras de 4 a 5 mm, envolto em amido e páprica, e selado rapidamente por 7 a 8 minutos. A cenoura, cortada em rodelas de 5 mm, entra na mesma panela após a carne ser reservada. A finalização com gengibre, molho de soja e suco de limão equilibra a doçura do vegetal com uma picância fresca, resultando em um prato ideal para acompanhar arroz.

No caso do curry, a beterraba e a cenoura funcionam bem quando a beterraba é previamente cozida. A profundidade de cor e o sabor adocicado são realçados por especiarias como cominho, curry e flocos de pimenta chili. A adição de amendois ao final é o toque decisivo, trazendo a crocância necessária para contrastar com a textura macia dos legumes.

Cremes de vegetais: O jogo de contrastes

A escolha do método de preparo da beterraba altera drasticamente o resultado do creme: assá-la no forno concentra os açúcares e intensifica o aroma, tornando-a superior à versão cozida em água. Para balancear essa densidade, a maçã entra com a acidez necessária. O toque final de creme de leite deve ser feito com cuidado, sem deixar ferver, para garantir que a textura permaneça sedosa e não talhe.

Já o creme de cenoura aposta na combinação de gengibre e leite de coco. Para manter o controle do sabor, o leite de coco é adicionado diretamente no prato, permitindo que cada pessoa ajuste a cremosidade. O gengibre corta a doçura da cenoura, conferindo vivacidade à sopa.

Versatilidade da batata-doce

A batata-doce substitui a batata comum com a vantagem de aportar mais densidade e um perfil adocicado. Em uma versão rápida de 20 minutos, ela pode ser refogada com carne moída, cebola, alho e pimentão doce, cozinhando sob a tampa para reter a umidade.

Para quem busca praticidade, a batata-doce assada com temperos serve de base para tortilhas, acompanhadas por um molho de iogurte grego, lima e azeite, onde a acidez do molho neutraliza o doce do legume. Outra variação interessante são os bolinhos (estilo rastiushki) de batata-doce e batata comum, utilizando quinoa cozida como agente de ligação para dar mais sustância, fritos até dourarem e servidos com gomos de lima.

Se a ideia é um acompanhamento mais robusto, a batata-doce frita em pedaços grandes — para não desmanchar — com páprica defumada, cúrcuma e alho, cria notas terrosas que harmonizam bem com carnes. Para ocasiões que pedem algo mais sofisticado, o gratin de batata-doce e batata comum, fatiadas finamente e assadas em creme de leite com espinafre e parmesão, entrega uma textura macia e sabor rico.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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