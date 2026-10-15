Hot dog no air fryer com cebola frita e salsicha de leite

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O hot dog preparado no air fryer distingue-se da versão tradicional de forno ou micro-ondas pela textura. A circulação intensa de ar quente cria uma crosta dourada na bolinha, mantendo a miolo macio, enquanto a salsicha ganha uma superfície marcada. Esse processo curto, mas eficaz, permite servir o prato em casa sem comprometer a qualidade.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Релиш из огурцов

O elemento que define o perfil do prato não é apenas o método de cocção, mas o adereço: a cebola frita. O contraste entre a crocância da cebola, a suculência da salsicha e a maciez do pão forma uma harmonização completa. Para obter o efeito desejado, recomenda-se o uso de salsichas de leite ou de Viena em pele natural, que oferecem o característico estalo ao serem cortadas ou mordidas.

Preparo e montagem

O processo começa com a preparação da cebola. Descasque 200 g de cebola, corte em rodelas finas, tempere levemente com sal e pimenta e passe por 50 g de farinha, sacudindo o excesso. Frite as rodelas em uma frigideira com um pouco de óleo vegetal até dourarem, ou utilize o air fryer. Para preservar a crocância, disponha-as sobre toalha de papel para absorver a gordura residual.

Faça pequenos cortes em 4 salsichas e asse no air fryer a 190 °C por 5 a 6 minutos. Corte 4 bolinhas ao meio, espalhe 50 g de maionese e aqueça no air fryer por alguns minutos. Evite secar o pão; o aquecimento deve ser breve para manter a miolo úmido.

Corte 100 g de picles em tiras. Monte os hot dogs nas bolinhas mornas, adicionando as salsichas e os picles. Regue com 50 g de ketchup e 50 g de mostarda e finalize cobrindo com a cebola frita. Sirva imediatamente, enquanto a cebola mantém a crocância.

Para variar o sabor, o autor sugere adicionar uma pitada de mel à mostarda, especialmente se for picante, e incorporar alho picado finamente ou páprica defumada à maionese. Para máxima crocância na cebola, mergulhe as rodelas cortadas em leite por 10 minutos antes de passar na farinha.