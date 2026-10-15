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Farinha de trigo pré-cozida na gordura evita grumos e estabiliza o molho de frango com creme azedo

Receitas

Curiosidade culinária: um pouco de farinha de trigo transforma o sabor da frango no molho de creme azedo em uma textura sedosa e estável. O segredo não está na quantidade de gordura, mas na técnica de incorporação deste ingrediente, que impede a separação dos componentes e cria uma base aveludada para acompanhar qualquer prato principal.

Запеканка с курицей в горшке
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка с курицей в горшке

Preparação e ingredientes

Para executar essa receita, são necessários 1 kg de frango (coxa ou sobrecoxa), 250 g de creme azedo (20% de gordura), 1 cebola média, 4 a 5 dentes de alho, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 150 ml de água quente, 20 g de manteiga, 2 colheres de sopa de óleo vegetal, 1 colher de chá de páprica, sal, pimenta-do-reino a gosto e um feixe de salsinha fresca.

Processo de cocção

Antes de tudo, seque as peças de frango com papel toalha. Esfregue a mistura de sal, pimenta e páprica sobre a carne. Aqueça na frigideira uma mistura de manteiga e óleo vegetal. Disponha o frango com a pele voltada para baixo e frite por 5 a 7 minutos até formar uma crosta dourada. Vire as peças e cozinhe por mais 3 a 4 minutos.

Desloque o frango para as bordas da frigideira, liberando o centro. Adicione a cebola picada finamente e frite até ficar macia. Incorpore a colher de sopa de farinha, mexendo bem com a cebola e o óleo. Aqueça por cerca de um minuto. Esta etapa permite que a farinha se distribua uniformemente, garantindo a textura correta do molho sem a formação de grumos.

Em um recipiente separado, dissolva o creme azedo na água quente. Despeje essa mistura na frigideira com o frango e a cebola. Mexa vigorosamente para unir os elementos em uma massa homogênea.

Cubra a frigideira com uma tampa e reduza o fogo ao mínimo. Cozinhe em fogo baixo por 30 a 35 minutos. É fundamental monitorar para que o molho não ferve com intensidade excessiva, pois isso preserva sua estrutura delicada.

2 a 3 minutos antes do término, adicione o alho espremido e a salsinha picada finamente na frigideira. Aqueça brevemente para que os aromas se liberen e retire do fogo.

A farinha atua como espessante graças ao amido que incha quando aquecido em meio líquido. O pré-aquecimento da farinha na gordura (óleo) evita a criação de grumos indesejados no molho. O resultado é um frango suculento e um molho cremoso espesso, ideal para servir com purê de batata, arroz ou massa.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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