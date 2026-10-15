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Descanso de 10 minutos após empanar garante crosta densa em steak de abóbora

Receitas

Transformar a abóbora em um prato principal, e não apenas em um acompanhamento, exige a criação de texturas contrastantes: uma crosta caramelizada e firme que protege um interior macio. O segredo para esse resultado reside em uma panagem temperada que, ao interagir com a umidade do vegetal, forma uma camada protetora e saborosa durante a fritura, complementada por um molho aveludado de queijo e creme.

запеченная тыква на противне
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
запеченная тыква на противне

A técnica de preparo e a base de sabor

Para seis porções, utilizam-se 600 g de abóbora — preferencialmente a do tipo moscardino, por facilitar o corte em fatias uniformes. O elemento decisivo é a mistura de 100 g de farinha de trigo com temperos: uma colher de sopa de páprica doce, meia colher de chá de pimenta malagueta e pimenta-do-reino, além de pitadas de pimenta branca, coentro e sal a gosto.

O molho é preparado paralelamente para garantir a temperatura no serviço. Misturam-se 200 g de queijo processado (tipo polenguinho ou similar) com 100 ml de creme de leite (20% de gordura), três talos de cebolinha picada e um dente de alho prensado. A mistura deve ser aquecida em fogo baixo apenas até que o queijo derreta completamente.

Execução e finalização

A abóbora é descascada e cortada em fatias de 1 a 1,5 cm de espessura. Cada fatia é passada na mistura de farinha e especiarias, pressionando levemente com as mãos para que a cobertura adira ao vegetal. O ponto crucial é deixar a abóbora descansar por 10 minutos após a panagem; esse tempo permite que a farinha absorva a umidade natural da abóbora, o que assegura a formação de uma crosta mais densa e resistente ao fritar.

O cozimento ocorre em uma frigideira com 3 colheres de sopa de óleo vegetal, fritando os steaks por 3 a 4 minutos de cada lado em fogo médio-alto. Caso a abóbora ainda apresente resistência ao teste do garfo, as fatias devem ser levadas ao forno a 200 °C por 7 minutos para cozinhar o centro sem queimar o exterior. Para servir, as fatias são regadas com o molho de queijo quente. O prato harmoniza bem com arroz ou como opção vegetariana principal, podendo a abóbora ser cortada em bastões caso a forma de steak não seja possível.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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