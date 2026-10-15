Gulchechra andijano: aprenda a receita autêntica do ensopado de frango da Ásia Central

O gulchechra andijano é um ensopado de frango que ganha caráter não pela fritura inicial, mas pela interação entre a proteína e uma base de molho densa, construída com leite, nata e alho moído. Diferente do pilaf ou do chorba, este prato funciona como um segundo autossuficiente, onde o arroz, quando servido, apenas acompanha a textura e o sabor já estabelecidos no recipiente de cocção.

Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Курица с чесноком в соусе

A peça central são as coxas de frango, cerca de 800 g. Cortadas em pedaços e secas, elas são seladas em fogo alto. O processo começa com óleo vegetal e termina com manteiga clarificada, que resiste a temperaturas mais elevadas sem queimar, conferindo uma nota amendoada. O objetivo não é cozinhar o frango por completo, mas criar uma crosta dourada. Se estiver cozido demais, o frango perde a capacidade de absorver o molho; se apenas selado, ele incorpora os sabores que virão depois.

A construção do molho

Enquanto a carne doura, duas cebolas roxas cortadas em cubos são refogadas em fogo médio até ficarem douradas e doces, evitando a caramelização excessiva que traria amargor. Retorna-se o frango à frigideira e adicionam-se os temperos: sal, ¼ de colher de chá de pimenta vermelha, ½ de colher de chá de pimenta-preta moída, 1 colher de chá de hmelí-suneli e cinco dentes de alho esmagados. Uma breve pausa de um ou dois minutos permite que as especiarias se dissolvam na gordura, liberando o aroma antes da etapa final.

Cada peça de frango é revestida com uma colher de sopa de farinha de trigo, um gesto que serve exclusivamente para espessar o líquido. Segue-se a adição de 200 ml de leite, que deve estar fora da geladeira para evitar o choque térmico que pode separar os componentes. Entram então 150 g de nata com 15% de gordura. A frigideira é coberta e o preparo continua em fogo médio por 20 minutos, tempo suficiente para que o molho encorpere e envolva a carne, tornando-a macia. Caso a consistência esteja muito fluida, destampa-se por mais cinco minutos; se estiver densa, está no ponto.

Para finalizar, salpica-se cebolinha verde e esquenta-se por mais dois minutos. O acompanhamento é opcional, mas o autor sugere 200 g de arroz cozido conforme as instruções do fabricante. O prato é servido quente, polvilhado com coentro fresco. A acidez sutil e o frescor cítrico da erva cortam a riqueza do molho espesso e picante, fechando o sabor da refeição. O processo total, incluindo o tempo de preparo do arroz, aproxima-se de uma hora, resultando em quatro porções sem a necessidade de ingredientes exóticos ou técnicas complexas.