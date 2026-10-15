Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Gulchechra andijano: aprenda a receita autêntica do ensopado de frango da Ásia Central

Receitas

O gulchechra andijano é um ensopado de frango que ganha caráter não pela fritura inicial, mas pela interação entre a proteína e uma base de molho densa, construída com leite, nata e alho moído. Diferente do pilaf ou do chorba, este prato funciona como um segundo autossuficiente, onde o arroz, quando servido, apenas acompanha a textura e o sabor já estabelecidos no recipiente de cocção.

Курица с чесноком в соусе
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Курица с чесноком в соусе

A peça central são as coxas de frango, cerca de 800 g. Cortadas em pedaços e secas, elas são seladas em fogo alto. O processo começa com óleo vegetal e termina com manteiga clarificada, que resiste a temperaturas mais elevadas sem queimar, conferindo uma nota amendoada. O objetivo não é cozinhar o frango por completo, mas criar uma crosta dourada. Se estiver cozido demais, o frango perde a capacidade de absorver o molho; se apenas selado, ele incorpora os sabores que virão depois.

A construção do molho

Enquanto a carne doura, duas cebolas roxas cortadas em cubos são refogadas em fogo médio até ficarem douradas e doces, evitando a caramelização excessiva que traria amargor. Retorna-se o frango à frigideira e adicionam-se os temperos: sal, ¼ de colher de chá de pimenta vermelha, ½ de colher de chá de pimenta-preta moída, 1 colher de chá de hmelí-suneli e cinco dentes de alho esmagados. Uma breve pausa de um ou dois minutos permite que as especiarias se dissolvam na gordura, liberando o aroma antes da etapa final.

Cada peça de frango é revestida com uma colher de sopa de farinha de trigo, um gesto que serve exclusivamente para espessar o líquido. Segue-se a adição de 200 ml de leite, que deve estar fora da geladeira para evitar o choque térmico que pode separar os componentes. Entram então 150 g de nata com 15% de gordura. A frigideira é coberta e o preparo continua em fogo médio por 20 minutos, tempo suficiente para que o molho encorpere e envolva a carne, tornando-a macia. Caso a consistência esteja muito fluida, destampa-se por mais cinco minutos; se estiver densa, está no ponto.

Para finalizar, salpica-se cebolinha verde e esquenta-se por mais dois minutos. O acompanhamento é opcional, mas o autor sugere 200 g de arroz cozido conforme as instruções do fabricante. O prato é servido quente, polvilhado com coentro fresco. A acidez sutil e o frescor cítrico da erva cortam a riqueza do molho espesso e picante, fechando o sabor da refeição. O processo total, incluindo o tempo de preparo do arroz, aproxima-se de uma hora, resultando em quatro porções sem a necessidade de ingredientes exóticos ou técnicas complexas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Violeta no vaso: regue só quando os 2 cm de solo estiverem secos para salvar as raízes
Jardinagem
Violeta no vaso: regue só quando os 2 cm de solo estiverem secos para salvar as raízes
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Carros
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Fizeram fila, suaram, travaram saídas: Tragédia no Zig Festival de SP abala a noite
Mundo do Showbiz
Fizeram fila, suaram, travaram saídas: Tragédia no Zig Festival de SP abala a noite
Mais populares
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço

A aparência de força esconde sinais que surgem só depois de muitos quilómetros, e vários detalhes mudam totalmente a leitura sobre a compra.

Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
últimos materiais
Olimpo das ondas: a diferença entre um temporal comum e a parede d'água letal
Tendências de calçados inverno 2026/27: o retorno do salto fino e couro liso
Frigideira como forno: a técnica que transformou o resultado de bolos caseiros simples
Guarda-roupa de inverno: como ajustar a proporção entre casacos e calçados
SERNIC assinala um ano sem registos de raptos em Moçambique
Mitos sobre coloração após os 50 anos: as regras essenciais para uma transição capilar impecável
Rússia inaugura primeiro cluster robotizado de baterias com automação de 95%
CAAM: Vendas de veículos na China caem 6,1% em 2026 enquanto exportações disparam
Hierarquia de atividade e limites de tolerância em formulações com retinoides
Massa que vira purê na geladeira: o erro crítico cometido nos primeiros minutos após o fogo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.