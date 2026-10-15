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Frigideira como forno: a técnica que transformou o resultado de bolos caseiros simples

Receitas

A estrutura de um bolo de chocolate feito em frigideira depende inteiramente do controle da temperatura mínima e da gestão da umidade durante a cocção. Diferente do forno, onde o calor é envolvente, aqui a base é aquecida por condução, tornando a vedação com papel manteiga e o controle do condensado as etapas críticas para garantir a porosidade do biscoito.

ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ НА СКОВОРОДЕ
Photo: MoneyTimes by Светлана Пятахина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ НА СКОВОРОДЕ

A composição e a montagem da massa

A base estrutural é formada por 3 ovos batidos com 150g de açúcar e uma pitada de sal até a completa dissolução dos cristais. A emulsão é completada com 180ml de leite e 90ml de óleo vegetal. A etapa decisiva para a homogeneidade ocorre na incorporação dos secos: 210g de farinha de trigo, 40g de cacau em pó e 15g de fermento químico, peneirados e misturados com batedor até que a massa se torne densa, uniforme e isenta de grumos.

O processo térmico e a gestão do vapor

A massa é vertida em uma frigideira forrada com um disco de papel manteiga recortado exatamente no diâmetro do fundo. O cozimento ocorre em fogo mínimo, sob tampa, por 20 minutos iniciais. O ponto de virada acontece após esse tempo: é imperativo remover o condensado acumulado na tampa com um papel absorvente antes de retomar a cocção por mais 15 minutos. Sem essa remoção, a água retorna à massa, comprometendo a textura do bolo.

Hidratação e finalização

A validade do cozimento é confirmada por um palito seco no centro. Para a estruturação final da massa, o bolo é invertido, retirado do papel e retornado à frigideira. A porosidade é aproveitada através de furos feitos com um garfo por toda a superfície, recebendo em seguida uma calda morna composta por 100ml de leite, 1 colher de chá de cacau e uma pitada de sal, aquecidos por um minuto. O descanso sob a tampa por 20 minutos assegura a absorção total da umidade.

A cobertura glaciada

A finalização consiste em uma cobertura brilhante obtida através da fervura de 4 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de cacau e 5 colheres de sopa de leite em fogo médio. Após alguns minutos de fervura, retira-se do fogo e incorpora-se 50g de manteiga, mexendo até a completa solubilidade da gordura e a obtenção do brilho. O bolo é coberto com a calda quente e deve descansar por 30 minutos para que a glasse e a calda de embebição estabilizem.

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