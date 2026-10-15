Caldo de camarão: técnica de montagem para manter a textura macia

Um caldo de sabor profundo onde a textura dos camarões permanece intacta graças à ordem rigorosa da montagem. A receita baseia-se em uma técnica simples: o caril e a alga marinha cozinham juntos para criar o corpo do prato, enquanto os camarões entram apenas na fase final, evitando que se tornem duros.

Photo: commons.wikimedia.org by BR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Суп с креветками

A base do preparo

O processo começa na panela seca. Em uma panela profunda de fundo grosso, como um caçapa, aqueça uma colher de óleo vegetal em fogo médio-baixo. Adicione a cebola e refogue por 3 a 5 minutos. Junte a cenoura e cozinhe os vegetais por mais 3 minutos, até ficarem macios, sem deixá-los secar.

Depois, adicione os cubos de batata. Refogue em fogo médio por 5 minutos; essa etapa ajuda a batata a manter a forma durante o cozimento no caldo. Em seguida, despeje 1 litro de água fervente e cozinhe em fogo mínimo por 5 a 7 minutos.

Neste momento, incorpore uma lata de alga marinha. Cozinhe por 5 minutos e ajuste o sal ao seu gosto.

O toque final

Camarões limpos, cortados em pedaços para comer, entram apenas quando o caldo estiver fervendo novamente. Não precisam de tempo longo, portanto adicioná-los mais cedo seria um desperdício de textura. Deixe o prato cozinhar até estar pronto, então misture dois dentes de alho esmagados e salsa picada.

Deixe ferver novamente, verifique o sal e retire do fogo. O processo inteiro leva cerca de 30 minutos, exigindo pouco esforço do cozinheiro.