Pirozhkis de batata e cebola com massa de maionese: receita frita e prática

Pirozhkis (pastéis tradicionais russos) fritos em óleo, com massa amanteigada feita à base de maionese e recheio de purê de batata com cebola dourada, oferecem uma solução prática para quem busca um lanche caseiro sem recorrer ao forno. A elasticidade da massa, obtida pela combinação de água quente e maionese, permite modelar os bolinhos rapidamente, enquanto o aroma da cebola fritada confere profundidade ao recheio de batata.
Para a massa, utilize 400 ml de água, 5 colheres de sopa de maionese, 1 colher de chá de sal, 0,5 colher de chá de bicarbonato de sódio e entre 800 e 900 g de farinha de trigo. O recheio exige 500 g de batatas, 2 cebolas médias, 100 ml de leite, sal e pimenta a gosto. Reserve cerca de 300 ml de óleo vegetal para o processo de fritura.
Em uma panela, aqueça a água com a maionese até atingir o ponto de ebulição. Transfira essa mistura quente para uma tigela profunda, incorpore o sal, o bicarbonato de sódio e adicione a farinha gradualmente. Sove a massa por 5 a 6 minutos, até que ela fique suave, maleável e deixe de grudar nas mãos. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 10 minutos.
Enquanto a massa descansa, prepare o recheio. Cozinhe as batatas descascadas até ficarem macias. Em paralelo, corte a cebola em meias-luas e refogue em óleo vegetal até dourar. Esprema as batatas cozidas, adicione a cebola refogada, o leite, o sal e a pimenta, misturando bem até homogeneizar.
Divida a massa descansada em 12 ou 13 partes iguais e forme bolinhas. Achate cada porção com as mãos para criar uma base plana, coloque o recheio no centro e feche bem as bordas. Coloque os pirozhkis com a costura da união voltada para baixo e pressione levemente com a palma da mão para achatá-los.
Aqueça o óleo em uma panela profunda, mantendo-o quente, mas não fumegante. Frite os pirozhkis em fogo médio, virando-os para dourar uniformemente dos dois lados. É essencial monitorar o tempo para garantir que o interior da massa e o recheio estejam totalmente cozidos antes de retirar.
A técnica de cozinhar a massa com líquidos quentes facilita o manuseio logo após o breve descanso, enquanto a cebola refogada eleva o sabor do purê, tornando o resultado final mais aromático e característico da cozinha caseira.
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