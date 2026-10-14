Strudel de lavash: como transformar uma folha frágil em uma obra-prima crocante com recheio perfeito

Shtrudel de de lavash com cottage cheese e maçã desloca o foco da técnica de rolo para a precisão na estrutura do recheio. O desafio não é a velocidade, mas a capacidade de estabilizar a textura suave da mistura de cottage cheese dentro de uma base crocante e frágil. A etapa decisiva é a transformação do cottage cheese em uma massa homogênea e plástica, capaz de manter a forma durante o forno sem liberar excesso de umidade sobre a lafyá.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочный штрудель с орехами

Controle da textura e proporções

A receita utiliza o pão lavash fino como base. O recheio requer 400 g de cottage cheese com 9% de gordura, 300 g de maçã, dois ovos de galinha, 40 g de açúcar cristal, 1 colher de chá de açúcar vanilado e 20 g de amido de milho. As maçãs devem ser cortadas em cubos com arestas de 5 a 7 mm, salpicadas com o suco de meio limão e misturadas. Esse passo é funcional: o ácido do limão fixa a cor e a acidez, evitando o escurecimento e o amolecimento prematuro durante o aquecimento.

O cottage cheese passa por uma peneira de malha metálica para remover granulação e soro. Em seguida, adicionam-se os açúcares, os ovos e a mistura é processada com um batedor de imersão até atingir total homogeneidade. Somente depois, os 20 g de amido de milho são incorporados. O amido atua aqui como definidor de estrutura: sem ele, o recheio permanece aquoso; com ele, a massa adquire densidade suficiente para segurar a forma, sem ficar dura. A consistência final deve ser lisa, sem grumos, para não comprometer a integridade da lafyá fina durante o enrolamento.

Montagem e parâmetros térmicos

O lavash é disposto sobre a superfície de trabalho. A massa de cottage cheese é espalhada, mantendo uma margem de 2 cm nas bordas para evitar o desmanche do rolo. As maçãs são distribuídas por cima, finalizadas com 0,5 colher de chá de canela em pó. As bordas do lavash são dobradas e o conjunto é enrolado pelo eixo longitudinal. A peça, com a emenda para baixo, repousa sobre uma assadeira forrada com papel sulfurizado. A superfície é pincelada com gema de ovo levemente diluída em água.

O forno é pré-aquecido a 200 °C. O assamento ocorre na altura média por 25 minutos. O sinal de prontidão é uma superfície uniformemente dourada. Temperaturas excessivas ou tempo insuficiente resultam respectivamente em uma base ressecada ou em um recheio não estabilizado. Após a saída do forno, o shtrudel descansa em uma grade por 20 minutos. Esse período não é apenas de resfriamento: é o momento em que o amido completa sua gelificação, conferindo a densidade necessária para um corte limpo. Cortar imediatamente resulta em estrutura fofa e vazamento de líquidos.

Gestão da umidade

Considerando que o lavash pode estar seco e quebradiço, recomenda-se umedecê-lo levemente com água, cobrir com um pano úmido e aguardar alguns minutos. Além disso, polvilhar a superfície do lavash com migalhas de pão antes de adicionar o recheio cria uma barreira contra a umidade do cottage cheese e da maçã, prevenindo o amolecimento da base. Essas etapas, embora externas à formulação principal, determinam diretamente o resultado: sem elas, o lavash pode perder a crocância e o recheio não se fixar adequadamente.

O produto final rende 6 porções, com 258,05 kcal por porção. O perfil nutricional é de 15,84 g de proteínas, 9,27 g de gorduras e 26,45 g de carboidratos. O tempo total de preparo é de 1 hora, mais 20 minutos de resfriamento. A dificuldade reside não na complexidade técnica, mas na necessidade de monitorar o estado de cada componente. A precisão nas proporções, na consistência do cottage cheese e no tempo de resfriamento distingue um shtrudel estruturalmente correto de um simples rolo recheado.