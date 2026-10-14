Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Aveia de trigo com abóbora em uma única panela: a técnica da infusão aveludada

Receitas

Uma aveia de trigo com abóbora e leite apresenta-se dourada, com uma textura que mantém a estrutura dos pedaços de abóbora e um aroma adocicado. O prato é preparado em uma única panela, o que simplifica o processo doméstico, mas exige atenção à ordem das etapas para garantir o resultado final.

Каша из пшена с кедровыми орешками
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Каша из пшена с кедровыми орешками

Preparo e técnica

A base do método reside na separação temporal dos ingredientes. Comece cortando 400 g de polpa de abóbora em cubos de aproximadamente 2 cm. Leve 700 ml de leite ao ponto de ebulição, adicione a abóbora e cozinhe em fogo médio por 10 minutos. Esse passo inicial assegura que a abóbora amacieve sem se desmanchar por completo na massa final.

Enquanto a abóbora cozinha, lave a massa de trigo (150 g) abundantemente em água corrente até que a água escorra completamente transparente. Essa remoção de amido superficial contribui para a leveza da massa.

Com uma escumadora, retire os pedaços de abóbora do leite e reserve. Na mesma panela, com o leite fervente, acrescente 80 g de açúcar, 0,3 colher de chá de sal e a massa de trigo lavada. Tampe a panela, reduza o fogo para o mínimo e cozinhe por 15 minutos.

Finalização e apresentação

Após o tempo de cozedura, adicione 30 g de manteiga e mexa para incorporar. Para atingir a consistência aveludada descrita na técnica original, cubra firmemente a panela com uma toalha e deixe em infusão por mais 15 minutos. Esse período permite que o grão absorva o líquido restante e atinja o ponto desejado.

Enquanto a massa infunde, toste as sementes de abóbora a gosto em uma frigideira seca, em fogo baixo, até que fiquem aromáticas. Para servir, distribua a massa de trigo nos pratos, disponha os pedaços de abóbora reservados por cima e finalize com as sementes tostadas. O prato deve ser consumido quente.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Jardinagem
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Receitas e Culinária
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Rússia
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Mais populares
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único

A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.

Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Como escolher arbustos para solos pobres e rochosos para um jardim sustentável
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Couve-flor gratinada com marinado de iogurte grego em duas etapas
Couve-flor gratinada com marinado de iogurte grego em duas etapas
últimos materiais
GMC Sierra 2027: a troca de motores V8 e a nova grade de série
Estresse não causa câncer, mas explica por que sua barriga dói: o papel do sistema nervoso
Fizeram fila, suaram, travaram saídas: Tragédia no Zig Festival de SP abala a noite
Strudel de lavash: como transformar uma folha frágil em uma obra-prima crocante com recheio perfeito
Aveia de trigo com abóbora em uma única panela: a técnica da infusão aveludada
Pressão alta na gravidez: entenda a diferença entre um pico e o risco real para o bebê
Um vulcão famoso engana todo mundo: o que os satélites revelaram sob a Nicarágua
Stress e burnout custam 13,3 mil milhões de euros por ano à economia portuguesa
Fiscais bloquearam grandes operações em Moçambique: empresas perderam licenças após fiscalização surpresa
Israel propõe cooperação militar com Arábia Saudita contra Houthis
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.