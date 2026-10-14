Aveia de trigo com abóbora em uma única panela: a técnica da infusão aveludada

Uma aveia de trigo com abóbora e leite apresenta-se dourada, com uma textura que mantém a estrutura dos pedaços de abóbora e um aroma adocicado. O prato é preparado em uma única panela, o que simplifica o processo doméstico, mas exige atenção à ordem das etapas para garantir o resultado final.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Каша из пшена с кедровыми орешками

Preparo e técnica

A base do método reside na separação temporal dos ingredientes. Comece cortando 400 g de polpa de abóbora em cubos de aproximadamente 2 cm. Leve 700 ml de leite ao ponto de ebulição, adicione a abóbora e cozinhe em fogo médio por 10 minutos. Esse passo inicial assegura que a abóbora amacieve sem se desmanchar por completo na massa final.

Enquanto a abóbora cozinha, lave a massa de trigo (150 g) abundantemente em água corrente até que a água escorra completamente transparente. Essa remoção de amido superficial contribui para a leveza da massa.

Com uma escumadora, retire os pedaços de abóbora do leite e reserve. Na mesma panela, com o leite fervente, acrescente 80 g de açúcar, 0,3 colher de chá de sal e a massa de trigo lavada. Tampe a panela, reduza o fogo para o mínimo e cozinhe por 15 minutos.

Finalização e apresentação

Após o tempo de cozedura, adicione 30 g de manteiga e mexa para incorporar. Para atingir a consistência aveludada descrita na técnica original, cubra firmemente a panela com uma toalha e deixe em infusão por mais 15 minutos. Esse período permite que o grão absorva o líquido restante e atinja o ponto desejado.

Enquanto a massa infunde, toste as sementes de abóbora a gosto em uma frigideira seca, em fogo baixo, até que fiquem aromáticas. Para servir, distribua a massa de trigo nos pratos, disponha os pedaços de abóbora reservados por cima e finalize com as sementes tostadas. O prato deve ser consumido quente.