Bolo de fígado de galinha: versão leve com creme de leite azedo e vegetais refogados

O bolo de fígado é um clássico das entradas, mas a versão tradicional costuma ser pesada pelo excesso de maionese. A alternativa para tornar o prato mais leve e suculento é substituir a base do recheio por creme de leite azedo (smetana) e vegetais refogados. O resultado depende de dois fatores concretos: a espessura fina das panquecas e o tempo de descanso para a absorção dos sabores.
O primeiro passo é processar o fígado de galinha com o leite e os ovos em um liquidificador ou processador até obter uma massa homogênea. Adicione a farinha de trigo e misture bem para eliminar qualquer grumo. A consistência deve ser fluida para garantir camadas finas.
Aqueça a frigideira com um pouco de óleo vegetal. Distribua a massa em pequenas porções e frite cada panqueca por aproximadamente 1,5 minuto de cada lado. O ponto é crucial: não deixe supercozinhar para que a base não fique rígida.
Para o recheio, pique a cebola e rale a cenoura. Refogue os vegetais até que fiquem macios e deixe esfriar completamente. Misture os vegetais frios ao creme de leite azedo, temperando com sal e pimenta.
Monte o bolo colocando a primeira panqueca em um prato raso e espalhando a camada de creme de vegetais. Repita o processo até utilizar todos os ingredientes, finalizando com a cobertura de recheio.
A etapa final é a mais importante para a textura: leve o bolo à geladeira por, no mínimo, 3 horas. Esse tempo permite que as panquecas absorvam a umidade do creme e dos vegetais, tornando a estrutura macia e fácil de cortar.
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