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Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura

Receitas

Esta receita documenta um processo de conservação rápida, onde o repolho branco atinge um perfil de sabor ácido-doce em apenas 24 horas. A velocidade do método não se deve a uma fermentação biológica lenta, mas à aplicação imediata de um caldo quente que contém vinagre, alterando a estrutura do vegetal sem comprometer sua textura crocante.

маринованная капуста
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Parâmetros do processo

O procedimento baseia-se em uma proporção específica entre o vegetal e o líquido de conservação. Utilizam-se 2,5 kg de repolho branco denso, 3 cenouras e 5 dentes de alho. A base do marinado é composta por 1,5 litro de água, na qual se dissolvem 150 g de açúcar e 3 colheres de sopa de sal. Acrescentam-se 220 ml de óleo vegetal, 2 folhas de louro, 5 grãos de pimenta-do-reino e 3 cravos-da-índia. A etapa crítica ocorre apenas após a fervura: o líquido é retirado do fogo e só então se adicionam 220 ml de vinagre de mesa com 9% de acidez. Adicionar o vinagre antes da fervura ou em temperatura ambiente alteraria a dinâmica de penetração do líquido descrita na fonte.

Preparação e segurança

O repolho tem as folhas externas removidas, é dividido em quatro partes e cortado em tiras. Um passo essencial é amassar as folhas manualmente em uma tigela para que comecem a liberar seu próprio suco. Em seguida, misturam-se a cenoura ralada em rodelas grossas e o alho picado. Essa massa é compactada firmemente dentro de um vidro de 3 litros ou em recipientes menores.

O marinado quente é despejado no recipiente até que transborde levemente pelas bordas, e o vidro é fechado imediatamente com a tampa. Após o resfriamento natural, o recipiente deve ser transferido para a geladeira. O documento especifica que o produto está pronto para consumo exato após 24 horas. Para garantir a integridade do processo e evitar contaminação que leve à deterioração ou à super-fermentação não controlada, recomenda-se o uso exclusivo de vidros e tampas esterilizados.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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