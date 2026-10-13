Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco

Um prato único que resolve o jantar em 30 minutos: macarrão, frango e brócolis cozidos na mesma assadeira funda. O resultado é uma textura cremosa com uma crosta dourada, sem a necessidade de lavar várias panelas. A mágica acontece porque o molho não usa creme de leite; ele engrossa através da própria pasta, que absorve a umidade durante o forno.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Макароны с брокколи в соусе

O ponto crítico aqui é a proporção exata entre líquido e seco. Para 300 g de macarrão tipo cotovelo, são necessários exatamente 1,25 litros (5 xícaras) de uma mistura de leite e caldo de frango. Menos líquido deixa a massa dura; mais líquido transforma o prato em sopa. Esse equilíbrio permite que a massa crie a base espessa do molho.

A base do sabor

O processo começa no fogão. Em uma assadeira funda de 30 cm de diâmetro, derrete-se 50 g de manteiga sem sal e salteia-se cebola picada e dois dentes de alho por dois minutos. Acrescentam-se 500 g de filés de sobrecoxa de frango, em cubos, temperados com sal, pimenta e ½ colher de chá de alho em pó. O frango é refogado por 2 a 3 minutos, apenas até a superfície clarear, pois o interior ficará cru — ele terminará o cozimento no forno.

A seguir, adiciona-se 30 g (¼ de xícara) de farinha de trigo comum, misturando bem até desaparecerem os vestígios brancos e formar um roux. Despeje lentamente 500 ml (2 xícaras) de caldo de frango com baixo teor de sódio, mexendo constantemente até a massa ficar opaca e homogênea. Inclua 750 ml (3 xícaras) de leite (preferencialmente integral, embora o desnatado funcione), além de sal e pimenta a gosto. Leve a mistura à fervura em fogo alto.

Assamento e finalização

Com a mistura fervendo, adicione 300 g de macarrão cru em formato tubular e mexa. Distribua os floretes de uma cabeça grande de brócolis por cima, sem pressioná-los no líquido. Cubra a assadeira com uma tampa e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por 20 minutos.

Enquanto o prato assa, prepare o crocante: misture 25 g de manteiga derretida, 60 g (½ xícara) de pão ralado tipo panko e 2 colheres de sopa de parmesão ralado fino. Ao retirar a assadeira do forno, ative o modo grill. Misture rapidamente o conteúdo com 150 a 200 g de queijo ralado que derrete bem (queijos com sabor neutro, como mozzarella, não são ideais como principal; cheddar ou colby funcionam melhor). Alise a superfície e espalhe o topo crocante.

Volte a assadeira ao grill por 3 a 5 minutos, até que a superfície dourar. Nesse tempo, o excesso de líquido é absorvido pela pasta e o molho fica denso e cremoso. Sirva imediatamente, enquanto o queijo ainda estica e a textura permanece macia.