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Batata no micro-ondas: como preparar o vegetal de forma rápida e eficiente

Receitas

Preparar batata no micro-ondas é uma solução direta para quem busca um acompanhamento rápido, evitando o uso de panelas grandes e simplificando a rotina na cozinha. O método funciona bem para pequenas quantidades, onde a praticidade e a economia de tempo são os principais fatores. A escolha do preparo varia conforme o tipo de batata e a finalidade do prato, mas o princípio básico permanece o mesmo: cozinhar com umidade controlada e potência máxima.

Отварной картофель с укропом
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Отварной картофель с укропом

Modo básico com batatas descascadas

Esta abordagem é ideal para batatas médias comuns. Para três ou quatro unidades, descasque-as e corte-as ao meio ou em quartos. Disponha os pedaços em um recipiente profundo de vidro ou cerâmica, adequado para micro-ondas. Adicione apenas uma pequena quantidade de água no fundo, suficiente para cobrir levemente a superfície do recipiente. Tampe e cozinhe na potência máxima por cerca de 8 a 10 minutos. É importante verificar a textura com uma faca na metade do tempo; se ainda estiver firme, estenda a cocção por mais 2 a 3 minutos.

Batatas novas "com casca"

Para batatas novas, a pele fina dispensa a descascagem, mantendo o preparo simples e visualmente atraente. Lave os tubérculos cuidadosamente e perfure-os em vários pontos com um palito de dente para permitir a saída do vapor. Unte levemente com óleo vegetal, coloque-os em um recipiente para micro-ondas junto com um pouco de água e tampe. O tempo de cocção na potência máxima é de 8 a 10 minutos.

Batatas temperadas como acompanhamento pronto

Se a intenção é obter um prato finalizado com temperos, este método é mais conveniente. Corte as batatas (3 a 4 unidades) em pedaços e transfira-as para uma bolsa de forno. Adicione sal, óleo vegetal e as especiarias de sua preferência, junto com um pouco de água. Feche a bolsa e, fundamentalmente, faça alguns pequenos furos para a ventilação do vapor. Cozinhe na potência alta por aproximadamente 10 a 12 minutos.

Recomendações práticas

Evite encher o recipiente ou a bolsa até a borda; o espaço livre é necessário para a circulação do vapor. O tempo exato depende da variedade da batata e da potência do aparelho, portanto, a verificação da maciez é mais confiável do que apenas o cronômetro. Para transformar a batata cozida em purê, drene o excesso de líquido, incorpore leite quente e manteiga e amasse com um espremedor.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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