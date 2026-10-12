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Técnica de refogado intenso substitui horas de caldo na preparação de sopas

Receitas

Quase toda receita de sopa pressupõe horas de fogo baixo para extrair o sabor dos ossos. No entanto, há um atalho utilizado por cozinheiros profissionais, como Jamie Oliver, que dispensa o caldo: o refogado intenso dos ingredientes de base diretamente na panela antes da adição da água. Essa técnica concentra os aromas de vegetais e carnes defumadas em minutos, criando uma base rica e pronta para o consumo imediato.

Горячий суп в кастрюле
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Горячий суп в кастрюле

Abaixo, três preparações que dependem exclusivamente dessa ação para alcançar profundidade de sabor.

Sopa cremosa de frango e abóbora

A combinação da doçura natural da abóbora com a cremosidade do creme de leite resulta em um prato acolhedor para dias frios, estruturado por bolinhos de carne macios.

Ingredientes:

  • 300 g de carne moída
  • 300 g de abóbora, cortada em cubos
  • 2 batatas, cortadas em cubos
  • 1 cenoura, picada
  • 1 cebola, picada
  • 150 ml de creme de leite (10% de gordura)
  • 1,2 l de água fervente
  • 1 colher de sopa de óleo vegetal
  • Sal, pimenta-do-reino e ervas frescas a gosto

Preparo:

Em uma panela de fundo grosso, aqueça o óleo e refogue a cebola e a cenoura até ficarem macias. Adicione a abóbora e cozinhe por mais 2 minutos. Junte a água fervente e as batatas, cozinhando em fogo médio por 7 a 8 minutos.

Enquanto os vegetais cozinham, tempere a carne moída com sal e pimenta, formando pequenas bolinhas. Adicione-as à panela e cozinhe por 12 a 15 minutos, até a carne estar bem feita. Despeje o creme de leite, aqueça sem ferver vigorosamente e finalize com ervas frescas.

Sopa de linguiças caipiras e arroz

Uma versão densa, onde o sabor defumado das linguiças se mistura ao leve toque defumado da páprica, criando um caldo encorpado.

Ingredientes:

  • 200 g de linguiças caipiras, fatiadas em rodelas
  • 3 batatas, cortadas em cubos
  • 60 g de arroz seco, lavado
  • 1 cebola, picada
  • 1 cenoura, picada
  • 1 colher de sopa de pasta de tomate
  • ½ colher de chá de páprica defumada
  • 1,3 l de água fervente
  • 1 colher de sopa de óleo vegetal
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Preparo:

Aqueça o óleo na panela e refogue a cebola e a cenoura. Junte as linguiças e doure-as levemente. Misture a pasta de tomate e a páprica defumada aos ingredientes. Adicione a água fervente, o arroz lavado e as batatas.

Cozinhe por 18 a 20 minutos, até que o grão de arroz e os vegetais estejam macios. Tempere e sirva.

Sopa de frango defumado e queijo cremoso

O encontro do frango defumado com o queijo processado de leite cria uma textura sedosa e um sabor profundo, sem necessidade de temperos complexos.

Ingredientes:

  • 250 g de frango defumado, cortado em pedaços
  • 3 batatas, cortadas em cubos
  • 1 cenoura, picada
  • 1 cebola, picada
  • 150 g de queijo cremoso (processado)
  • 1,2 l de água fervente
  • 1 colher de sopa de óleo vegetal
  • Sal, pimenta-do-reino e salsinha fresca picada a gosto

Preparo:

Refogue a cebola e a cenoura no óleo até dourarem. Acrescente o frango em pedaços e esquente por alguns minutos para intensificar o aroma. Junte a água fervente e as batatas, cozinhando por cerca de 15 minutos.

Adicione o queijo cremoso à panela. Mexa constantemente até o queijo dissolver completamente, cozinhe por mais 5 minutos e finalize com salsinha fresca picada.

A chave do método não está na pressa de adicionar a água, mas no refogado completo. Deixar a cebola, a cenoura e as carnes ganharem cor e temperatura antes de diluir é o que substitui a extração lenta de colágeno, garantindo uma base saborosa em tempo reduzido.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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