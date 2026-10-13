Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa

Esta zapaterka de batata com carne moída, preparada em air fryer, lembra o sabor de um pastelo britânico, mas com uma textura mais doméstica e acessível. A característica distintiva do prato está na cobertura: em vez de uma massa, utiliza-se purê de batata com leite e manteiga. É essa combinação que confere maciez à estrutura e permite que o prato mantenha a forma durante o cozimento.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Картофельная запеканка

A construção do prato

O processo central envolve o preparo do recheio e da cobertura. A carne moída (300 g) é refogada junto com cebola picada (80 g) e cenoura ralada (80 g) em óleo vegetal, adicionando-se depois ervilhas em conserva (80 g). Simultaneamente, as batatas (400 g) são cozidas até ficarem totalmente macias e esmagadas em purê com leite quente (50 ml) e manteiga (30 g). O meio-c duro (70 g) é ralado em rodelas grossas. Os ingredientes são dispostos em uma forma compatível com o air fryer: primeiro a carne, depois o purê, cuja superfície é texturizada com um garfo para criar relevo.

Cozimento e finalização

O preparo ocorre em duas etapas. Inicialmente, a temperatura é de 180 °C por 10 minutos, permitindo que o prato aqueça e a estrutura se firme. Em seguida, a temperatura sobe para 200 °C, aplica-se o queijo por cima e o cozimento é concluído em 5 a 7 minutos, até que a superfície fique dourada e crocante. A circulação intensa do ar quente no air fryer garante um aquecimento uniforme sem excesso de gordura, resultando em um sabor intenso mas leve. Para um acabamento mais brilhante e macio, é possível untar a superfície com um creme de leite gordo (20-30%) antes de adicionar o queijo. A escolha de batatas com alto teor de amido assegura um purê liso e sem grumos.