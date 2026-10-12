Couve-flor gratinada com marinado de iogurte grego em duas etapas

A couve-flor costuma ocupar um lugar discreto na mesa por causa do seu sabor neutro, mas a introdução de iogurte grego altera a lógica da preparação. Nesse contexto, o lático age como base para um marinado que penetra no interior dos floretes, e não apenas como acompanhamento. Juntamente com páprica defumada e alho, ele confere uma textura densa e levemente picante à verdura. O término do processo, com o gratinado de parmesão, transforma o vegetal em um prato quente autônomo.

Photo: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Запеканка из цветной капусты

O elemento central da receita é o aquecimento em duas etapas. Primeiro, a couve-flor amacia em seu próprio suco; em seguida, doura. Essa sequência garante que os pedaços fiquem macios sem virar purê, enquanto se forma a casca dourada que um único regime de temperatura não seria capaz de produzir.

Preparo

Inicia-se dividindo 600 g de couve-flor em floretes. Em uma tigela à parte, misturam-se 3 colheres de sopa de iogurte grego, 2 colheres de sopa de ketchup (ou 1 colher de sopa de pasta de tomate), 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 colher de chá de ervas de Provença, 2 colheres de chá de alho em pó, 1 colher de chá de páprica defumada e uma pitada de pimenta-do-reino moída. O sal deve ser ajustado ao paladar.

Essa mistura precisa ser esfregada vigorosamente na couve-flor, assegurando que cada parte esteja uniformemente recoberta. Em seguida, os floretes são transferidos para uma panela de ferro ou assadeira. Nesta fase, é crucial fechar o recipiente com uma tampa ou cobrir com papel-alumínio. Essa vedação cria um ambiente de vapor que amacia a estrutura do vegetal com suavidade. A temperatura do forno deve ser pré-aquecida para 170 °C, e o tempo de cozimento sob cobertura é de aproximadamente 30 minutos.

Após esse período, a dinâmica muda. Remove-se a tampa ou o papel-alumínio, eleva-se a temperatura para 200 °C e cobre-se generosamente a couve-flor com 2 mãos de parmesão ralado (o cheddar é uma alternativa aceitável). O gratinamento a céu aberto dura entre 5 e 7 minutos. Nesse intervalo, o queijo derrete e levemente queima, enquanto o excesso de umidade do molho de iogurte evapora, transmitindo profundidade de sabor à verdura. O tempo total de preparo fica em torno de 55 minutos. O prato deve ser servido quente, podendo ser complementado com requeijão ou ervas frescas. A receita rende três porções satisfatórias, adequadas para almoço ou jantar.