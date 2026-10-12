Forel ao forno: técnica de cocção direta preserva maciez sem pré-fritura

Forel ao forno com molho de creme de leite é um prato que comprova que a simplicidade pode resultar em uma experiência de sabor densa. A característica central aqui não reside na complexidade dos ingredientes, mas na técnica: o filé é cozido exclusivamente no forno, sem pré-fritura, o que preserva sua maciez e evita que a carne resseque. O encontro entre o peixe de carne vermelha, o creme aromático e o queijo derretido cria uma textura que pede um acompanhamento leve, capaz de não ofuscar a nota principal do prato.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Жареная рыба в кремовом соусе

A base são 600 g de filé fresco de truta, dividido em quatro porções. A carne é disposta em um prato, salgada, temperada com pimenta e borrifada com 4 colheres de chá de suco de limão. Deixe marinar por dez minutos. Esse breve período permite que a acidez do limão penetre nas fibras do peixe sem comprometer sua estrutura.

O preparo do molho

O molho de creme de leite é preparado separadamente, o que garante o controle preciso sobre a sua aroma. Em uma panela pequena, derreta 30 g de manteiga e adicione dois dentes de alho cortados ao meio. Frite o alho, mexendo constantemente, por cerca de dois minutos, até que a manteiga adquira um aroma característico. Em seguida, remova o alho da panela, deixando apenas a base impregnada de gordura.

Despeje 250 ml de creme de leite com 20% de gordura sobre a manteiga aromática. Tempere com 1 colher de chá de ervas italianas, sal e pimenta-do-reino moída. Aqueça a mistura em fogo mínimo, mexendo, até que o creme esteja prestes a ferver, mas sem atingir o ponto de ebulição completo. Retire a panela do fogo, cubra com uma tampa e deixe descansar por dez minutos. Nesse intervalo, o molho engrossa e torna-se mais aveludado.

Finalização e apresentação

Coloque o filé de truta marinado em uma assadeira e regue generosamente com o molho de creme de leite preparado. Cubra o peixe com 50 g de queijo duro ralado. Asse em forno pré-aquecido a 190 °C por aproximadamente quinze minutos. O prato está pronto quando o queijo estiver derretido e a carne do peixe estiver macia.

Cada porção contém 410,95 kcal, com 36,52 g de proteínas, 28,33 g de gorduras e 4,88 g de carboidratos. O tempo total de preparo é de 40 minutos. Para servir, recomenda-se um acompanhamento leve, como esparguete verde cozido, feijão verde ou brócolis, pois acompanhamentos pesados, como purê de batatas ou massas, podem mascarar o sabor delicado da truta. Se desejar uma nota mais acentuada, adicione um pouco de coentro fresco picado ao molho quente antes de servir.