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Frutas ácidas entre camadas: método que evita escurecimento e garante estrutura estável

Receitas

O ponto de decisão nesta torta de iogurte não está apenas na fermentação ou na reação química, mas na mecânica da montagem: a distribuição dos frutos entre duas camadas idênticas de massa cria uma estrutura estável que impede que a base absorva toda a umidade da fruta, preservando a suculência da polpa.

Пирог со сливами
Photo: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирог со сливами

Preparação e montagem

O processo começa com o pré-aquecimento do forno a 180 °C e a preparação de uma forma de 20 cm de diâmetro, untada com manteiga e forrada com papel manteiga, que deve ser pressionada firmemente contra o fundo e as bordas. As maçãs, preferencialmente de variedade ácida e doce, são descascadas, despolpadas e cortadas em lâminas finas ou cubos, sendo imediatamente tratadas com uma colher de sopa de suco de limão para evitar o escurecimento oxidativo. As oito unidades de ameixa da variedade 'Ungarica' são lavadas, cortadas ao meio, destituídas do caroço e, se necessário, segmentadas. Ambas as frutas recebem meia colher de chá de canela.

Para a base líquida, duas gemas e claras de ovo são batidas com um substituto de açúcar (equivalente a 70-80 g de açúcar) e uma pitada de sal até formar espuma. A esta mistura juntam-se 150 g de iogurte natural sem aditivos, baunilha a gosto e 40 g de óleo vegetal derretido, manteiga ou óleo de coco, sendo tudo misturado cuidadosamente.

A massa seca é composta por 150 g de farinha de arroz ou sem glúten e 10 g de fermento em pó. Esta mistura é incorporada gradualmente à base líquida, mexendo com uma espátula até obter uma textura espessa, homogênea e sem grumos. Esta etapa define a viscosidade final que suportará o peso da fruta sem desagregar-se durante a cocção.

Construção estrutural e cozimento

A operação decisiva ocorre na montagem: metade da massa é envolta com as rodelas de maçã. Essa primeira camada é distribuída uniformemente no fundo da forma. Sobre ela, dispõem-se as metades de ameixa, sendo levemente pressionadas contra a massa para garantir a adesão física entre as camadas. A segunda metade da massa cobre as ameixas, criando o 'sanduíche' estrutural. A superfície pode ser finalizada com lascas de amêndoas, também levemente pressionadas.

A assa dura entre 40 e 45 minutos. O sinal de prontidão é objetivo: um palito de madeira inserido no centro deve sair seco, sem vestígios de massa crua. Após o cozimento, a torta deve esfriar completamente dentro da forma antes da remoção do papel manteiga. Na apresentação, o doce pode ser polvilhado com eritritol, polvilho de coco ou alulose.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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