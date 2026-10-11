Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Bolo Três Desejos: a reação da nata com bicarbonato define a estrutura leve da massa

Receitas

O ponto que define a estrutura do bolo "Três Desejos" não é apenas a temperatura do forno, mas a reação química que ocorre antes de a farinha entrar na massa. A interação entre a nata (sметана) e o bicarbonato de sódio, aguardada até que a superfície comece a borbulhar, é o sinal decisivo que garante a leveza final. É nessa etapa de preparação da base, onde a gordura derretida e levemente morna se incorpora à espuma de ovos e açúcar, que se estabelece a capacidade de retenção do vapor durante o assamento.

Многослойный торт с курагой и орехами
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Многослойный торт с курагой и орехами

A precisão da base

A receita clássica, que se mantém popular desde os anos 1980, exige disciplina nas proporções. Para a massa principal, são necessários 6 ovos, 300 g de açúcar, 250 g de farinha de trigo, 300 g de nata, 150 g de manteiga, 50 g de sementes de papoula, 100 g de nozes e 100 g de damascos secos. Além disso, 1,5 colher de chá de bicarbonato de sódio e uma pitada de sal completam a base.

O processo começa com a hidratação dos damascos secos em água morna por 10 a 15 minutos, seguidos de drenagem e corte em pedaços pequenos. Os ovos são batidos com o sal até formarem uma espuma alta, e o açúcar é adicionado gradualmente, mantendo a batida ativa. A manteiga derretida deve esfriar ligeiramente antes de ser incorporada à mistura de ovos. O momento crítico ocorre quando a nata é combinada com o bicarbonato de sódio em um recipiente à parte: a mistura deve ser agitada e deixada até que a reação efervescente inicie-se. Essa preparação é então unida à base de ovos, e a farinha peneirada é incorporada em porções até obter uma massa espessa e coesa.

Camadas e ponto de assamento

A massa resultante é dividida em três partes iguais. A primeira recebe as sementes de papoula, a segunda os damascos picados e a terceira as nozes trituradas. Cada camada é assada individualmente em uma forma adequada, a 180 graus, por aproximadamente 15 minutos. A distinção entre a estrutura do bolo e um simples pão reside na capacidade da massa de se expandir sem colapsar; por isso, o repouso completo das camadas após o assamento é indispensável. Só então, quando frias, elas devem ser divididas ao meio, no sentido longitudinal, resultando em seis camadas finas e uniformes.

Equilíbrio do recheio

O recheio depende da estabilidade das gorduras. O creme é composto por 600 ml de creme de leite fresco com 33% de gordura, 390 g de leite condensado cozido e uma pitada de baunilha. O creme de leite deve estar frio e ser batido até formar picos firmes antes da adição do condensado, garantindo uma massa homogênea e densa. O líquido de impregnação é simples: 180 ml de água, 3 colheres de chá de açúcar e uma quantidade a gosto de conhaque para aromática. A montagem exige que cada uma das seis camadas seja generosamente umedecida com esse xarope antes da aplicação do creme, alternando os sabores de papoula, nozes e damasco até o topo.

A conclusão do processo não ocorre na geladeira imediata, mas na paciência: o bolo deve repousar refrigerado por no mínimo 12 horas. É esse tempo que permite a plena migração de umidade e a integração textural das camadas, revelando, no corte, a alternância precisa de texturas e o perfil saboroso característico da confeitaria doméstica clássica.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Região do Lago Baikal terá três novos roteiros turísticos até 2027 para aliviar congestionamentos
Turismo
Região do Lago Baikal terá três novos roteiros turísticos até 2027 para aliviar congestionamentos
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Curiosidades
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Como criar volume nos lábios com a técnica de contorno suave
Mulher
Como criar volume nos lábios com a técnica de contorno suave
Mais populares
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco

Rios e lagos de diferentes continentes abrigam criaturas adaptadas que transformam a calmaria aparente em cenário de risco real para quem se aproxima.

Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Como usar shorts em dias frescos sem errar no estilo
Jazz shoes surgem como alternativa confortável aos loafers e sapatilhas
A queda alarmante da aprovação de Macron: o que isso significa para a França e UE? Pravda.Ru Jornal
Como criar volume nos lábios com a técnica de contorno suave
Cabelo descolorido: a porosidade da fibra e a gestão da umidade para evitar a quebra
O fim do solado robusto muda a forma de escolher loafers modernos
O fim do solado robusto muda a forma de escolher loafers modernos
últimos materiais
Bolo Três Desejos: a reação da nata com bicarbonato define a estrutura leve da massa
Governo estuda comprar 5% do BCP por 800 milhões de euros se Fosun vender posição
Chips de melancia caseiros: 10 ou 15 horas no desidratador mudam a textura do gomoso ao crocante
Coxas de frango suculentas e pele crocante: salmoura, forno lento e choque de calor com molho Diane
IceCube detecta sinais de neutrinos vindos de núcleos galácticos ativos
Movimento de beleza: por que o azeite de oliva pode não funcionar
Espécies raras em perigo: perda imediata de funções vitais abala oceanos e solos
Como usar colares volumosos no dia a dia com elegância
Especialistas explicam a melhor combinação de sapatos para calças largas e curtas
Capuchinhos demonstram cooperação para obter recompensas de alto valor
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.