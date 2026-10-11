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Doce Leningrado: o contraste entre massa folhada e núcleo de choux

Receitas

O diferencial do doce "Leningrado" está no contraste entre a casca crocante da massa folhada e o núcleo macio da massa choux. Diferente de um éclair tradicional, este formato mantém a estrutura sem amolecer rapidamente, enquanto o recheio aerado com creme de leite traz leveza ao conjunto.

ленинградское пирожное
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
ленинградское пирожное

Ingredientes

Base:

  • 950 g de massa folhada sem fermento pronta

Massa Choux (para o núcleo):

  • 125 ml de água
  • 125 ml de leite
  • 115 g de manteiga
  • 140 g de farinha de trigo
  • 4 ovos categoria C0 (aproximadamente 200-220 g)
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • ¼ colher (chá) de sal

Recheio cremoso:

  • 500 ml de leite
  • 2 ovos
  • 120 g de açúcar
  • 8 g de açúcar vanilhado
  • 50 g de amido (ou farinha)

Finalização do recheio:

  • 50 g de manteiga
  • 200 ml de creme de leite fresco (33-35% de gordura)
  • 1 colher (sopa) de açúcar de confeiteiro
"Ao trabalhar com a massa dupla, é fundamental que a base folhada esteja bem gelada e a massa choux em temperatura ambiente. Se colocar a massa quente sobre a folhada, a manteiga derreterá precocemente e você não terá a casca crocante", alerta o padeiro Ivan Terentyev.

Modo de preparo: Massa e Assamento

  1. Misture em uma panela o leite, a água, o sal, o açúcar e a manteiga. Leve ao fogo até ferver.
  2. Adicione a farinha de uma só vez e mexa intensamente com uma espátula até que a massa forme uma bola compacta e deixe um resíduo aveludado no fundo da panela.
  3. Deixe a massa esfriar até atingir entre 50-60 °C. Adicione os ovos um a um, batendo bem.
    Sinal de ponto: A massa deve ter brilho, ser densa e escorregar lentamente da espátula em formato de triângulo.
  4. Corte a massa folhada em 24 quadrados de 10x10 cm. Coloque uma colher (sopa) de massa choux no centro de cada quadrado e feche as pontas como um envelope.
  5. Asse em forno pré-aquecido a 210 °C por 15 minutos; depois, reduza a temperatura para 190 °C. O tempo total de forno é de aproximadamente 30 minutos.
  6. Imediatamente após retirar do forno, faça um pequeno furo na lateral de cada doce para liberar o vapor interno e evitar que o miolo fique úmido.
Etapa Fator Crítico Risco de Erro
Cozimento da farinha Evaporação total da umidade Massa não cresce dentro da folhada
Adição de ovos Incorporação gradual Massa líquida e perda de forma
Temperatura Início com alta temperatura (210 °C) A massa folhada não abre as camadas
"Se a base de massa choux parecer pesada, tente adicionar uma pitada de leite em pó ao misturar os ingredientes secos. Isso intensifica o aroma cremoso e estabiliza o miolo", sugere a confeiteira Olga Efimova.

Creme de Leite e Montagem

  1. Prepare a base do creme cozinhando a mistura de ovos, açúcar e amido com o leite quente até engrossar.
  2. Resfrie a preparação completamente, cobrindo com plástico filme em contato direto com o creme para evitar a formação de crosta.
  3. Incorpore a manteiga macia à massa resfriada.
  4. Bata o creme de leite fresco com açúcar de confeiteiro até obter picos firmes e misture delicadamente ao creme.
  5. Com os doces totalmente frios, utilize um saco de confeiteiro com bico fino para preencher a cavidade.
  6. Mantenha na geladeira por no mínimo uma hora antes de servir para que o recheio estabilize e a massa absorva levemente o aroma da baunilha sem perder a crocância.
"Para quem prefere uma versão mais encorpada, é possível substituir todo o creme de leite por 200 g de manteiga de boa qualidade. O resultado é um creme clássico e denso que mantém melhor a forma em dias quentes", aconselha a cozinheira Lyudmila Kravtsova.

Perguntas Frequentes

Posso usar massa folhada fermentada?
Não é recomendado. A massa fermentada cresce excessivamente e pode romper a estrutura do recheio, fazendo com que o doce perca seu formato característico.

Como saber se a massa choux está no ponto certo?
Ela deve estar homogênea, brilhante e sem grumos. Se a massa se rompe ao escorrer da espátula, faltam ovos; se escorre como um líquido, houve excesso de líquidos.

Por que os doces murcham após saírem do forno?
A causa principal é a abertura da porta do forno nos primeiros 20 minutos ou tempo de cozimento insuficiente. A massa interna precisa de tempo para fortalecer as paredes.

Qual a melhor substituição para o creme de leite no recheio?
A melhor opção é manteiga sem sal (82,5% de gordura). Para uma alternativa mais leve, pode-se usar mascarpone, porém o consumo deve ser imediato.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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