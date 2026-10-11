Abobrinhas douradas ao estilo georgiano: o segredo da textura perfeita

O segredo dos abobrinhas "douradas" ao estilo georgiano está no controle do tempo de cozimento para evitar que os legumes percam a estrutura, combinados a um molho denso de tomates e especiarias como o khmeli-suneli.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Релиш из кабачков

Ingredientes

Abobrinhas jovens (com casca macia e sementes pequenas)

Tomates carnudos (com baixo teor de suco)

Pimentão doce vermelho ou laranja

Óleo vegetal

Sal

Açúcar

Alho

Coentro

Salsinha

Vinagre de maçã ou de vinho (1 colher de sopa)

Khmeili-suneli

Pimenta chili fresca (opcional, para maior picância)

Modo de preparo

Prepare os vegetais: corte as abobrinhas em rodelas largas ou bastões. O pimentão deve ser fatiado e os tomates processados até atingirem a consistência de purê. Leve o purê de tomate ao fogo com óleo vegetal, sal e açúcar até levantar fervura. Adicione as abobrinhas e o pimentão ao molho. Cozinhe por no máximo 15 a 20 minutos após a fervura. O ponto ideal é "al dente", pois os legumes terminarão de cozinhar durante o resfriamento nos potes. Cinco minutos antes de desligar o fogo, adicione o alho fatiado em lâminas finas, o coentro, a salsinha e o vinagre. Se desejar, acrescente a pimenta chili picada neste momento. Distribua a mistura quente em potes esterilizados e feche hermeticamente. Cubra os potes com um cobertor grosso por 24 horas para garantir a autoesterilização.

Ingrediente Função na Receita Abobrinhas jovens Base textural principal Tomates carnudos Base para a densidade do molho Pimentão doce Cor dourada, aroma e dulçor Vinagre Conservante e equilíbrio de sabor

Dica de técnica: Para preservar a cor vibrante e o aroma das ervas, adicione o coentro e a salsinha apenas ao final do cozimento. O alho deve ser fatiado em vez de esmagado para garantir que o molho permaneça límpido.

"Se os vegetais cozinharem demais, perdem a estrutura. É preferível deixá-los levemente al dente", explicou em conversa com о Pravda. Ru a cozinheira Lyudmila Kravtsova.

Perguntas Frequentes

Posso usar abobrinhas grandes? Para esta receita, as jovens são ideais. Se utilizar abobrinhas grandes, é obrigatório remover a casca grossa e a parte central das sementes para evitar que a textura fique irregular.

Como substituir o khmeli-suneli? Caso não encontre a mistura, você pode usar partes iguais de coentro, manjericão seco e manjerona.

Qual o tempo de conservação? Armazenados em local fresco e escuro, os potes podem durar até um ano, devido à acidez natural do tomate combinada ao vinagre.