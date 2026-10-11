Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Abobrinhas douradas ao estilo georgiano: o segredo da textura perfeita

Receitas

O segredo dos abobrinhas "douradas" ao estilo georgiano está no controle do tempo de cozimento para evitar que os legumes percam a estrutura, combinados a um molho denso de tomates e especiarias como o khmeli-suneli.

Релиш из кабачков
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Релиш из кабачков

Ingredientes

  • Abobrinhas jovens (com casca macia e sementes pequenas)
  • Tomates carnudos (com baixo teor de suco)
  • Pimentão doce vermelho ou laranja
  • Óleo vegetal
  • Sal
  • Açúcar
  • Alho
  • Coentro
  • Salsinha
  • Vinagre de maçã ou de vinho (1 colher de sopa)
  • Khmeili-suneli
  • Pimenta chili fresca (opcional, para maior picância)

Modo de preparo

  1. Prepare os vegetais: corte as abobrinhas em rodelas largas ou bastões. O pimentão deve ser fatiado e os tomates processados até atingirem a consistência de purê.
  2. Leve o purê de tomate ao fogo com óleo vegetal, sal e açúcar até levantar fervura.
  3. Adicione as abobrinhas e o pimentão ao molho.
  4. Cozinhe por no máximo 15 a 20 minutos após a fervura. O ponto ideal é "al dente", pois os legumes terminarão de cozinhar durante o resfriamento nos potes.
  5. Cinco minutos antes de desligar o fogo, adicione o alho fatiado em lâminas finas, o coentro, a salsinha e o vinagre. Se desejar, acrescente a pimenta chili picada neste momento.
  6. Distribua a mistura quente em potes esterilizados e feche hermeticamente.
  7. Cubra os potes com um cobertor grosso por 24 horas para garantir a autoesterilização.
Ingrediente Função na Receita
Abobrinhas jovens Base textural principal
Tomates carnudos Base para a densidade do molho
Pimentão doce Cor dourada, aroma e dulçor
Vinagre Conservante e equilíbrio de sabor
Dica de técnica: Para preservar a cor vibrante e o aroma das ervas, adicione o coentro e a salsinha apenas ao final do cozimento. O alho deve ser fatiado em vez de esmagado para garantir que o molho permaneça límpido.

"Se os vegetais cozinharem demais, perdem a estrutura. É preferível deixá-los levemente al dente", explicou em conversa com о Pravda. Ru a cozinheira Lyudmila Kravtsova.

Perguntas Frequentes

Posso usar abobrinhas grandes? Para esta receita, as jovens são ideais. Se utilizar abobrinhas grandes, é obrigatório remover a casca grossa e a parte central das sementes para evitar que a textura fique irregular.

Como substituir o khmeli-suneli? Caso não encontre a mistura, você pode usar partes iguais de coentro, manjericão seco e manjerona.

Qual o tempo de conservação? Armazenados em local fresco e escuro, os potes podem durar até um ano, devido à acidez natural do tomate combinada ao vinagre.

 

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Curiosidades
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Jazz shoes surgem como alternativa confortável aos loafers e sapatilhas
Mulher
Jazz shoes surgem como alternativa confortável aos loafers e sapatilhas
Como conservar batatas, cenouras e beterrabas por meses
Casa, Reforma e Imóveis
Como conservar batatas, cenouras e beterrabas por meses
Mais populares
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas

Descubra como a saia jeans se transformou em uma peça versátil para diferentes ocasiões, equilibrando volumes e texturas de forma estilosa.

Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Corte curto após os 55 anos: a geometria do cabelo como moldura do rosto
Como conservar batatas, cenouras e beterrabas por meses
A queda alarmante da aprovação de Macron: o que isso significa para a França e UE? Pravda.Ru Jornal
O novo Mitsubishi ASX VR-e: eletrificado com tecnologia Foxconn
O jeans marrom substitui o índigo como base neutra para 2026
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
Sapatilhas: como elas se tornaram ícones de estilo
últimos materiais
ANTA Sports assume controle estratégico da Puma com compra de 29,06% do capital
Abobrinhas douradas ao estilo georgiano: o segredo da textura perfeita
O segredo para modernizar a estampa de poá no guarda-roupa
UE tem suprimentos para inverno 2026-2027, mas estabilidade depende de GNL
Como criar volume nos lábios com a técnica de contorno suave
Nova echinacea compacta oferece baixa manutenção em climas temperados
Sardinhas sul-africanas mudam o deserto: China expande fazendas de peixe em Xinjiang
Curiosidade: a jararaca-preta ataca com uma tática surpreendente
A queda alarmante da aprovação de Macron: o que isso significa para a França e UE?
BMW reestrutura cadeia de suprimentos com peças padronizadas até 2032
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.