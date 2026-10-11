Chips de melancia caseiros: 10 ou 15 horas no desidratador mudam a textura do gomoso ao crocante

A melancia fresca consiste quase inteiramente em água. A remoção dessa umidade altera a percepção do sabor: os açúcares se concentram, fazendo com que uma única fatia de chip tenha a intensidade de 10 a 12 pedaços da fruta in natura. O resultado são lâminas densas e aromáticas, cuja textura oscila entre o crocante e o gomoso, dependendo do tempo de exposição ao calor.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузные чипсы

O processo baseia-se na desidratação. Sob temperatura de 60-65 °C, a água evapora enquanto os açúcares naturais permanecem, criando um efeito similar ao de marmeladas ou frutas secas. Como não há adição de açúcar ou xaropes, o produto mantém a composição original da fruta.

Recursos necessários: melancia madura e doce, óleo vegetal (para untar) ou tapetes de silicone.

Execução técnica:

Corte: A polpa deve ser fatiada em tiras ou gomos de 7 a 10 mm de espessura. A uniformidade é crítica: pedaços de tamanhos diferentes resultam em texturas desiguais, com partes excessivamente rígidas e outras ainda úmidas.

A polpa deve ser fatiada em tiras ou gomos de 7 a 10 mm de espessura. A uniformidade é crítica: pedaços de tamanhos diferentes resultam em texturas desiguais, com partes excessivamente rígidas e outras ainda úmidas. Preparação: Para evitar que a fruta grude na grade do desidratador, as bandejas devem ser untadas com óleo vegetal ou forradas com silicone.

Para evitar que a fruta grude na grade do desidratador, as bandejas devem ser untadas com óleo vegetal ou forradas com silicone. Secagem: As fatias são distribuídas nas bandejas e submetidas a 60-65 °C.

Controle de textura:

A consistência final é determinada pelo tempo de permanência no equipamento:

Chips murchos (macios): Aproximadamente 10 horas de secagem. A textura assemelha-se a frutas cristalizadas ou pasta de frutas.

Aproximadamente 10 horas de secagem. A textura assemelha-se a frutas cristalizadas ou pasta de frutas. Chips crocantes (quebradiços): 15 horas de secagem. O produto torna-se completamente seco, não adere entre as fatias e possui maior tempo de conservação.

Para preservar a estrutura e evitar que as chips absorvam a umidade do ar, o armazenamento deve ser feito em potes de vidro herméticos ou sacos zip.