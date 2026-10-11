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Coxas de frango suculentas e pele crocante: salmoura, forno lento e choque de calor com molho Diane

Receitas

O molho Diane é um clássico da culinária anglo-saxônica. Embora seja tradicionalmente servido com carnes vermelhas, a combinação de cogumelos, conhaque e mostarda inglesa funciona muito bem com frango. Para garantir a suculência e a pele crocante, esta receita utiliza a técnica de salmoura e finalização em alta temperatura.

Курица по-китайски
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Курица по-китайски

Ingredientes

Para a salmoura:

  • 4 coxas de frango
  • 100g de sal
  • Raspas de 1 limão
  • 3 dentes de alho levemente amassados
  • 1 colher de chá de tomilho
  • 5 grãos de pimenta-do-reino

Manteiga de ervas:

  • 115g de manteiga amolecida
  • 1 colher de chá de estragão
  • 2 dentes de alho amassados em pasta
  • Suco e raspas de 1 limão
  • 10g de sal

Molho Diane:

  • 30g de azeite de oliva
  • ½ cebola roxa picada finamente
  • 150g de cogumelos champignon
  • 1 dente de alho picado
  • 80ml de conhaque (brandy)
  • 1 colher de chá de mostarda inglesa
  • 2 colheres de chá de molho inglês (Worcestershire)
  • 150ml de caldo de carne ou galinha
  • 30g de crème fraîche
  • 2 colheres de chá de salsinha picada

Modo de Preparo

1. Salmoura (Brining) Combine água, sal, raspas de limão, alho, tomilho e pimenta em um recipiente. Leve ao fogo até ferver e deixe esfriar completamente. Mergulhe as coxas de frango na solução, garantindo que fiquem totalmente cobertas, e deixe descansar por 1 hora e 30 minutos. Esse processo evita que a carne resseque no forno.

2. Manteiga aromática Bata a manteiga amolecida com o estragão, o sal, a pasta de alho, o suco e as raspas de limão até obter um creme homogêneo.

3. Cozimento lento Preaqueça o forno a 120°C. Retire o frango da salmoura e passe a manteiga de ervas generosamente sobre as peças, introduzindo-a por baixo da pele. Coloque as coxas em um escorredor posicionado sobre uma assadeira (isso permite que o ar circule por toda a carne). Asse por 1 hora e 10 minutos.

4. Finalização da pele Retire o frango do forno e cubra com papel alumínio para manter a suculência. Aumente a temperatura do forno para 240°C. Volte o frango ao forno e asse até que a pele esteja dourada e crocante.

5. O Molho Diane Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola por 2 minutos. Adicione os cogumelos e o alho, fritando por mais 2 minutos. Aumente o fogo e despeje o conhaque, deixando reduzir até que o líquido engrosse. Misture a mostarda inglesa e o molho inglês. Adicione o caldo e deixe ferver.

6. Toque final Retire a frigideira do fogo. Misture o crème fraîche e a salsinha até obter um molho emulsionado e uniforme.

Como servir: Disponha as coxas de frango nos pratos e cubra com o molho quente.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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