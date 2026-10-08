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Assadeira de requeijão e abóbora exige pausa de vinte minutos após assar

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O ponto de estabilidade desta assadeira de duas camadas não depende da cor da superfície, mas de uma pausa obrigatória de 20 minutos em temperatura ambiente após a retirada do forno. É durante esse intervalo que as camadas de requeijão e abóbora fixam a estrutura, impedindo o desmoronamento interno e garantindo o corte limpo.

Маковый пирог с апельсиновой цедрой
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маковый пирог с апельсиновой цедрой

A preparação divide os ingredientes em duas misturas distintas que interagem no final. A camada de requeijão une 360 g de queijo, 2 ovos, 100 g de iogurte grego, 30 g de farinha, 20 g de gergelim preto, vainila e açúcar até atingir uma consistência homogênea. A camada de abóbora combina 600 g de purê, os outros 2 ovos, os 30 g restantes de farinha, a raspa de um limão (ou laranja, conforme a fonte original cita casca de laranja) e açúcar a gosto. A separação das misturas antes da montagem preserva a identidade de textura de cada parte: a maciez do requeijão e a densidade do purê.

As misturas são dispostas alternadamente em uma forma para assar. O forno deve ser preaquecido a 180 °C. O tempo de cozimento varia de 40 a 50 minutos, dependendo da profundidade da forma e da potência do equipamento. Ao final do tempo, a superfície deve estar firme ao toque, mas o interior ainda apresentará certa flexibilidade.

Aqui reside a precisão crítica: não se corta a assadeira imediatamente. Os 20 minutos de espera permitem que a rede de coágulos do requeijão e a gelatinização do amido da farinha completam a estrutura. Sem essa pausa, o calor residual continua a movimentar os líquidos internos, fazendo com que as camadas desfaçam no momento do corte. O resultado final é uma fatia com texturas distintas, mas unidas pela firmeza conquistada na fase de repouso.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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