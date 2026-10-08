O segredo do scrambled eggs: a técnica que transformou a textura perfeita

O ponto central para a textura de um scramble de ovos com vegetais é o momento de retirar a frigideira do fogo: a massa deve ser removida enquanto ainda parece levemente crua. O calor residual termina a cocção no prato, mantendo a humidade e a maciez, evitando que os ovos fiquem secos ou rígidos.

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Para uma porção, utilizam-se 2 ovos, metade de um pimentão, 2 tomates pequenos, metade de uma cebola e 1 colher de sopa de azeite, com sal a gosto.

Preparação da base de vegetais

Corte a cebola em quartos de rodelas e pique o pimentão e os tomates em cubos. Aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até que apresente um tom levemente dourado. Adicione o pimentão e cozinhe por dois minutos; em seguida, incorpore os tomates e refogue por mais 2 ou 3 minutos. O sal é adicionado nesta etapa.

Incorporação dos ovos

Bata os ovos em uma tigela até que a gema e a clara formem uma mistura homogênea. Despeje essa massa sobre os vegetais na frigideira e aguarde cerca de um minuto para que o ovo comece a coagular.

Com uma espátula, mexa delicadamente o conteúdo para formar as dobras macias características do scramble. Retire do fogo assim que a textura estiver quase finalizada, garantindo que o prato permaneça úmido.