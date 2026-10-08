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Faça a gõzlème em menos de 15 minutos: surpreenda-se com esta receita fácil

Receitas

A receita dispensa o descanso prolongado da massa e a técnica de esticá-la até ficar translúcida, substituindo essa etapa por um processo direto que leva de 10 a 15 minutos. O resultado mantém a estrutura característica da gózlème com recheio de cottage cheese, mas simplifica o preparo sem exigir habilidades avançadas de manipulação de massas.

Блинчики с начинкой
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Блинчики с начинкой

Para a massa, misture 400 ml de água morna com sal e uma colher de sopa de óleo vegetal. Incorpore gradualmente 250 g de farinha de trigo peneirada. A textura final deve ser apenas um pouco mais espessa do que a de massa de crepe, ajustada conforme a necessidade com água ou farinha.

Preparo do recheio e montagem

Em separado, combine 150 g de cottage cheese com 50 g de bryndza, salsa ou coentro picado e sal. Opcionalmente, adicione um dente de alho amassado.

Aqueça uma frigideira em fogo médio. Despeje uma porção fina da massa na superfície seca e cozinhe por 1 a 1,5 minuto. Vire a massa e distribua o recheio em uma das metades. Umedeça as bordas com água para garantir a aderência ao fechar. Cubra com a metade restante, formando um disco fechado.

Cozinhe dos dois lados até dourar levemente. Retire da frigideira e pincele generosamente com manteiga derretida. Repita o processo com o restante da massa. O prato pode ser servido quente ou após esfriar.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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