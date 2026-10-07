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Vareniki Preguiçosos: O Ponto Crucial do Ricota para uma Massa Macia

Receitas

O ponto central desta receita de vareniki preguiçosos é a textura da massa: para que fiquem macios, o ricota (ou queijo cottage) deve ser bem processado. Se o queijo for seco ou granuloso, passá-lo por uma peneira ou usar um mixer de mão antes de misturar os outros ingredientes garante a homogeneidade do prato.

Вареники с луком и сметаной
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Вареники с луком и сметаной

Para a base, misture 360g de ricota, 1 ovo, 1 colher de sopa de açúcar e uma pitada de sal. Após amassar bem essa massa com um garfo, incorpore 50g de farinha de trigo peneirada, mexendo com uma colher até que os componentes se unam.

Moldagem e cozimento

Transfira a massa para uma superfície polvilhada com farinha e amasse com as mãos até obter a consistência final. Divida a massa em partes e molde cordões de aproximadamente 2 cm de diâmetro, cortando-os em pequenos pedaços.

Coloque os pedaços em água fervente com uma pitada de sal. Mexa imediatamente com uma colher para evitar que grudem no fundo da panela. O tempo de cozimento começa a contar a partir do momento em que eles flutuam na superfície: cozinhe por mais 1,5 minuto e retire com uma escumadeira.

O prato é servido quente, com manteiga ou sour cream. Para conservar, os pedaços modelados podem ser congelados individualmente em uma tábua antes de serem guardados em sacos plásticos.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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