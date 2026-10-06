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Umidade que surpreende: abóbora redefine textura da massa sem gordura adicional

Receitas

O zucchini ( abóbora) entra na massa batido com os ovos até virar uma mistura homogênea. Essa etapa define a textura final, pois o vegetal libera sua alta umidade diretamente na base da preparação, antes mesmo do contato com a farinha.

Конвертики с творогом и зеленью
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
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A receita usa 500 g de abóbora descascada e cortada em pedaços pequenos, dois ovos, entre 250 e 300 g de farinha de trigo, de 250 a 300 ml de leite, sal, pimenta-do-reino preta e alho em pó. A quantidade de farinha varia conforme a densidade do legume: se ele for muito aquoso, a proporção tende para 300 g; se estiver mais firme, 250 g são suficientes. O ponto é a mesma consistência de uma massa de panqueca comum, ajustada gradualmente com o leite.

A mistura resultante é espalhada em uma frigideira aquecida com um pouco de óleo vegetal. A recomendação é manter as unidades pequenas. Isso não é apenas uma questão de estética, mas de mecânica: discos menores facilitam a virada no calor direto e reduzem a chance de a massa rasgar durante o manuseio. Elas devem ser douradas dos dois lados.

Como servir

A panqueca pronta acompanha creme de leite com alho fresco. Também funciona como base para recheios salgados, como queijo fresco, frango, cogumelos ou peixe defumado.

O zucchini é composto por cerca de 95% de água. Essa característica faz com que ele atue como fonte de umidade na massa, permitindo que a panqueca mantenha a maciez mesmo com pouco uso de gordura na finalização.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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