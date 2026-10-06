Contraste que impressiona no prato: arroz quente encontra pepinos gelados e redefine o almoço

Ris basmati quent com pepinos marinados gelados. O contraste entre a temperatura alta do grão e a frescura do vegetal é a base da montagem, que sai pronta para o consumo assim que chega à mesa. O preparo total leva 35 minutos e rende 3 porções.
Para o marinado, utilize 200 g de pepino em fatias. Em um recipiente à parte, misture 315 ml de água, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 75 g de vinagre, 1 colher de sopa de azeite de oliva, uma punhado de salsinha fresca picada e alho. Junte o pepino a essa mistura e deixe de lado enquanto o restante do prato é preparado.
Cozinhe 200 g de arroz basmati. Lave o grão várias vezes, transfira para uma panela pequena, adicione 250 ml de água e uma pitada de sal. Leve ao fogo até ferver, reduza para o mínimo e cozinhe por 8 minutos. Retire do fogo, tampe e deixe descansar por 10 minutos.
Enquanto o arroz descansa, cozinhe 2 ovos em água fervente por 7 minutos. Depois, resfrie, descasque e corte ao meio. Sirva o arroz em pratos individuais, finalize com 40 g de manteiga quente por cima, disponha os pepinos com parte do molho ao redor e complete com as metades de ovo.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Um predador pouco conhecido nas águas tropicais utiliza táticas surpreendentes para controlar o território e desafiar rivais muito maiores.