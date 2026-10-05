Bolo de camadas com recheio de coco: precisão na textura da massa e estabilização do creme

A precisão que define a estrutura deste bolo caseiro não está apenas na temperatura de forno, mas na transformação visível da massa durante a mistura inicial: a combinação de ovos, açúcar e sal deve resultar em uma textura aveludada e homogênea, que serve de base para a incorporação dos secos. É a partir desse estado inicial que a proporção de 120 g de farinha, 60 g de amêndoas moídas e 50 ml de leite cria uma massa capaz de suportar a estrutura de camadas sem perder a leveza característica do recheio de coco.

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Formação da massa e sinal de ponto

O processo começa com a batida dos ovos, do açúcar (110 g) e de uma pitada de sal (0,5 colher de chá) até que a mistura perca a aparência líquida e ganhe volume, tornando-se homogênea. Nessa fase, o óleo de girassol (30 ml) e o leite são incorporados gradualmente. A adição da farinha, do fermento (1 colher de chá) e das amêndoas moídas deve ser feita até que a massa atinja uma consistência uniforme, sem grumos. O resultado final no forno, preaquecido a 180 °C, é verificado pela cor dourada da superfície; uma vez assado, o disco de massa precisa esfriar completamente para que a fatia vertical em duas ou três camadas ocorra sem desfiar a estrutura interna.

Estabilização do creme de coco

O recheio depende da capacidade das gemas e do leite condensado de sustentar o volume da manteiga de cacau derretida. Os 400 ml de creme de leite 33%, o queijo creme (200 g) e o leite condensado (200 g) são batidos até formarem uma massa aerada e firme. O chocolate branco (100 g), derretido e adicionado em seguida, altera a viscosidade, enquanto os 70 g de coco ralado fornecem a textura final. A estabilidade desta mistura é confirmada quando ela mantém a forma após a aplicação sobre os discos de massa.

Montagem e repouso

A montagem é feita camada por camada, alternando o disco de massa com o creme de coco. O elemento crítico para o resultado final é o tempo de repouso: o bolo deve ficar em refrigeração por pelo menos duas horas. Esse período permite que os discos absorvam a umidade do creme e que a estrutura do recheio se assente, garantindo que a fatia ao servir mantenha a definição das camadas sem desmanchar.