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Talo ou raiz de aipo: saiba qual parte usar para mudar a textura do prato

Receitas

O aipo é frequentemente reduzido a um ingrediente técnico para caldos, mas sua função real é central. O resultado final do prato depende de qual parte do vegetal é utilizada: o talo crocante ou a raiz densa. Cada um exige técnicas distintas e entrega texturas opostas.

Сельдерей
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Talo de aipo: crocância e frescor

Os talos se destacam pelo perfil aromático picante e a estrutura rígida. Quando crus, funcionam como elemento arquitetônico, criando contraste com ingredientes de textura macia.

  • Entradas frias: Em saladas de ovo sobre torradas de centeio ou acompanhando atum em waffles, o talo evita que a composição se torne homogênea ou pesada.
  • Marinadas: Processos rápidos, como a combinação de vinagre de vinho e sementes de funcho, suavizam a acidez do sabor sem comprometer a elasticidade das fibras.
  • Bebidas: Em smoothies de espinafre e maçã, o talo fornece fibras e a nota característica de "verde".

Mesmo sob calor, o comportamento do talo difere da raiz. Em cremes de caldo de galinha com creme de leite, ele entrega um aroma mais leve e condimentado.

Raiz de aipo: densidade e doçura

A estrutura da raiz se assemelha à da batata, porém com sabor mais complexo. O aquecimento elimina a aspereza original, liberando uma doçura suave.

  • Base estrutural: A densidade permite que a raiz sirva de suporte. Exemplos incluem raízes recheadas com arroz e queijo brynza ou bases para pizza com queijo suluguni defumado.
  • Saladas crus: Na combinação com nabo e carne bovina (salada Tashkent), a raiz forma uma base suculenta e firme, capaz de sustentar molhos densos como a maionese.
  • Molhos e caldos: Em sopas de espinha de peixe vermelho, a raiz atua neutralizando o odor forte do peixe e aprofundando o sabor do caldo.

Técnica e Processamento

O resultado final está diretamente ligado ao manejo das fibras e da temperatura. O chef Dmitry Kozlov aponta que a raiz, após o tratamento térmico, amolece e adquire a doçura que a torna viável para assados e ensopados. Já os talos performam melhor em marinadas rápidas e entradas frescas devido à crocância.

Para preservar a turgidez dos talos, o armazenamento deve ser feito em geladeira, em recipientes fechados ou envoltos em panos úmidos.

Veredito técnico

A escolha entre talo e raiz define a dinâmica do prato:

  • Talo: Para adicionar frescor, leveza e contraste crocante.
  • Raiz: Para criar bases substanciais, substituir guarnições ou adicionar densidade e retrogosto cremoso.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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