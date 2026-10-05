O aipo é frequentemente reduzido a um ingrediente técnico para caldos, mas sua função real é central. O resultado final do prato depende de qual parte do vegetal é utilizada: o talo crocante ou a raiz densa. Cada um exige técnicas distintas e entrega texturas opostas.
Os talos se destacam pelo perfil aromático picante e a estrutura rígida. Quando crus, funcionam como elemento arquitetônico, criando contraste com ingredientes de textura macia.
Mesmo sob calor, o comportamento do talo difere da raiz. Em cremes de caldo de galinha com creme de leite, ele entrega um aroma mais leve e condimentado.
A estrutura da raiz se assemelha à da batata, porém com sabor mais complexo. O aquecimento elimina a aspereza original, liberando uma doçura suave.
O resultado final está diretamente ligado ao manejo das fibras e da temperatura. O chef Dmitry Kozlov aponta que a raiz, após o tratamento térmico, amolece e adquire a doçura que a torna viável para assados e ensopados. Já os talos performam melhor em marinadas rápidas e entradas frescas devido à crocância.
Para preservar a turgidez dos talos, o armazenamento deve ser feito em geladeira, em recipientes fechados ou envoltos em panos úmidos.
A escolha entre talo e raiz define a dinâmica do prato:
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.