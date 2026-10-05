Geleia de damasco, manga e abacaxi: o detalhe para a textura densa

O resultado final é um geleia densa e compacta, com perfil agridoce. A doçura do damasco é equilibrada pela acidez do manga e do abacaxi, evitando que o sabor se torne enjoativo.

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A técnica da textura

A consistência é obtida através do uso de pectina (maçã, cítrica ou misturas prontas). Este agente permite chegar ao ponto de geleia sem a necessidade de longos períodos de fervura, processo que normalmente degrada a cor e o aroma das frutas. A pectina atua ligando a água ao açúcar para formar uma estrutura gelatinosa estável.

Para evitar a formação de grumos no produto final, a pectina deve ser misturada ao açúcar antes de ser incorporada à massa de frutas.

Ingredientes

Damasco: 900 g

Manga (fresca ou congelada): 450 g

Abacaxi (congelado): 300 g

Açúcar: 1 kg

Pectina: 50 g

Suco de limão: 50 ml

Extrato de amêndoas: 0,5 colher de chá (opcional)

Processo de execução

1. Preparação: Lave e corte o damasco, a manga e o abacaxi em pedaços pequenos. Coloque-os em uma panela de fundo grosso.

2. Homogeneização: Misture a pectina com o açúcar a seco. Essa etapa garante que o agente gelificante seja distribuído uniformemente pela massa.

3. Cocção: Adicione a mistura de açúcar e pectina às frutas. Cozinhe em fogo médio-alto. Neste momento, incorpore o suco de limão; a acidez auxilia a ativação da pectina e equilibra o sabor.

4. Critério de prontidão: Para evitar que a geleia adquira uma textura borrachosa por excesso de cozimento, utilize o "teste da gota". Coloque uma pequena quantidade do produto quente em um pires frio. Se a gota mantiver a forma e não escorrer, a geleia está pronta.

5. Finalização: Adicione o extrato de amêndoas ao final do processo para preservar o aroma.

6. Conservação: Distribua a geleia ainda quente em potes esterilizados e feche hermeticamente.

Aplicação

Devido à densidade da textura, a geleia não é absorvida pelo pão, mantendo-se como uma camada distinta. Combina com torradas ou pão fresco com manteiga. A estabilidade da massa também a torna adequada para recheios de bolos e tortas abertas, pois a camada não escorre durante o corte.