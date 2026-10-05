Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Hospital de Santa Maria em Lisboa realiza transplantes de medula em crianças com patologias graves
Detecção de câncer via exame de sangue: quando a biópsia líquida é indicada
Proteína C-reativa e exames regulares: a importância do monitoramento
Novo gênero de percevejos na Austrália é batizado em homenagem a Taylor Swift
Resultado decepcionante em testes da ANCAP: modelo popular da BYD enfrenta sérias críticas técnicas
Aquecimento leva baleias ao leste da Groenlândia e transforma ecossistema ártico
Cores vibrantes na cozinha: como evitar que o ambiente se torne cansativo
Cólicas e diarreia líquida: quando os sintomas podem indicar Salmonella
Combate a incêndios sob calor extremo: quando a carga física vira risco grave

O detalhe no corte da carne que deixa a Skoblyanka suculenta

Receitas

Skoblyanka é um guisado de carne caracterizado por fatias finíssimas de proteína, seladas rapidamente e depois cozidas com vegetais e cogumelos em molho de nata. O resultado final é uma textura densa e suculenta com sabor cremoso.

Богато накрытый стол с традиционной кухней
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Богато накрытый стол с традиционной кухней

A técnica de corte e a temperatura

A base do prato depende do corte da carne em fatias (slices). Para evitar que a carne bovina fique rígida, ela deve ser cortada o mais fino possível. O método indicado é o pré-congelamento da peça, o que permite obter fatias quase transparentes. Esse processamento garante que a carne sele rapidamente em fogo alto, retendo os sucos internos e mantendo a maciez após a finalização.

Outro ponto técnico é o regime térmico. Os componentes são pré-preparados individualmente. A etapa final no forno a 250°C não visa o cozimento integral, mas a integração dos sabores e a caramelização da nata, que cria a crosta superficial.

Ingredientes

  • Carne bovina: 500g
  • Batatas: 1kg
  • Champignons: 300g
  • Nata (25% de gordura): 200g
  • Cebola: 1 unidade
  • Alho: 2 dentes
  • Óleo vegetal: 2 colheres de sopa
  • Coentro fresco: 1 maço
  • Sal, pimenta preta e ervas da Provence: a gosto

Processo de execução

1. Preparo das batatas: As batatas são cortadas em lâminas, temperadas com sal, óleo vegetal e ervas da Provence. São fritas na frigideira até o ponto al dente, onde ficam macias, mas preservam a forma e a firmeza.

2. Selagem da carne e cogumelos: A cebola é cortada em meias-luas e levada ao fogo. Em seguida, adicionam-se as fatias finas de carne pré-congelada. O cozimento ocorre em temperatura máxima por 5 a 7 minutos, com agitação constante para selar os sucos. Os champignons, cortados em cubos, são integrados à carne, com o alho picado sendo adicionado nos minutos finais.

3. Molho e montagem: Adicionam-se 100g de nata à mistura de carne e cogumelos, cozinhando por 5 minutos para obter uma base espessa e homogênea. Essa base é transferida para um recipiente de cerâmica ou assadeira. As batatas fritas são distribuídas por cima e cobertas com os 100g restantes de nata.

4. Finalização: O prato vai ao forno pré-aquecido a 250°C por 3 a 5 minutos. O critério de retirada é o momento em que a nata começa a borbulhar e chiar.

Serviço: O prato é finalizado com coentro fresco imediatamente após a saída do forno. Para manter a temperatura, recomenda-se a utilização de frigideiras de ferro fundido ou cerâmica pesada.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Moda Outono 2026: saias se tornam peça central do guarda-roupa feminino
Mulher
Moda Outono 2026: saias se tornam peça central do guarda-roupa feminino
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Casa, Reforma e Imóveis
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
Mulher
Broche migra do blazer: acessório redefine proporção e foco do look
Mais populares
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência

Aprenda a disposição correta de pratos, copos e utensílios na máquina de lavar louças para garantir que a água e o detergente atinjam todas as superfícies.

Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Chery Stockman estreia como o primeiro híbrido plug-in diesel do mercado
Lula ou Bolsonaro: As eleições brasileiras mudarão as relações com a Rússia? Pravda.Ru Jornal
Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030
Decotes em V ganham força: detalhes metálicos transformam camadas diárias
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
Chevrolet Corvette 2027: Boletim GM aponta vazamento de óleo no novo V8 LS6
últimos materiais
Detecção de câncer via exame de sangue: quando a biópsia líquida é indicada
Proteína C-reativa e exames regulares: a importância do monitoramento
Novo gênero de percevejos na Austrália é batizado em homenagem a Taylor Swift
Resultado decepcionante em testes da ANCAP: modelo popular da BYD enfrenta sérias críticas técnicas
Aquecimento leva baleias ao leste da Groenlândia e transforma ecossistema ártico
Cores vibrantes na cozinha: como evitar que o ambiente se torne cansativo
Cólicas e diarreia líquida: quando os sintomas podem indicar Salmonella
Combate a incêndios sob calor extremo: quando a carga física vira risco grave
Zoológico de Chester usa eletroquimioterapia inédita contra câncer em píton
Estilo e proporção: a nova abordagem de marcas de luxo para a valorização do guarda-roupa básico
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.