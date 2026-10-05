O detalhe no corte da carne que deixa a Skoblyanka suculenta

Skoblyanka é um guisado de carne caracterizado por fatias finíssimas de proteína, seladas rapidamente e depois cozidas com vegetais e cogumelos em molho de nata. O resultado final é uma textura densa e suculenta com sabor cremoso.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Богато накрытый стол с традиционной кухней

A técnica de corte e a temperatura

A base do prato depende do corte da carne em fatias (slices). Para evitar que a carne bovina fique rígida, ela deve ser cortada o mais fino possível. O método indicado é o pré-congelamento da peça, o que permite obter fatias quase transparentes. Esse processamento garante que a carne sele rapidamente em fogo alto, retendo os sucos internos e mantendo a maciez após a finalização.

Outro ponto técnico é o regime térmico. Os componentes são pré-preparados individualmente. A etapa final no forno a 250°C não visa o cozimento integral, mas a integração dos sabores e a caramelização da nata, que cria a crosta superficial.

Ingredientes

Carne bovina: 500g

Batatas: 1kg

Champignons: 300g

Nata (25% de gordura): 200g

Cebola: 1 unidade

Alho: 2 dentes

Óleo vegetal: 2 colheres de sopa

Coentro fresco: 1 maço

Sal, pimenta preta e ervas da Provence: a gosto

Processo de execução

1. Preparo das batatas: As batatas são cortadas em lâminas, temperadas com sal, óleo vegetal e ervas da Provence. São fritas na frigideira até o ponto al dente, onde ficam macias, mas preservam a forma e a firmeza.

2. Selagem da carne e cogumelos: A cebola é cortada em meias-luas e levada ao fogo. Em seguida, adicionam-se as fatias finas de carne pré-congelada. O cozimento ocorre em temperatura máxima por 5 a 7 minutos, com agitação constante para selar os sucos. Os champignons, cortados em cubos, são integrados à carne, com o alho picado sendo adicionado nos minutos finais.

3. Molho e montagem: Adicionam-se 100g de nata à mistura de carne e cogumelos, cozinhando por 5 minutos para obter uma base espessa e homogênea. Essa base é transferida para um recipiente de cerâmica ou assadeira. As batatas fritas são distribuídas por cima e cobertas com os 100g restantes de nata.

4. Finalização: O prato vai ao forno pré-aquecido a 250°C por 3 a 5 minutos. O critério de retirada é o momento em que a nata começa a borbulhar e chiar.

Serviço: O prato é finalizado com coentro fresco imediatamente após a saída do forno. Para manter a temperatura, recomenda-se a utilização de frigideiras de ferro fundido ou cerâmica pesada.