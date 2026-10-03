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Strudel de cereja: camada de migalhas e nozes torradas protege o fundo da massa folhada da umidade

Receitas

O ponto crítico na estruturação deste strudel não está no recheio, mas na interface entre a massa folhada e o doce: a proteção do fundo contra a umidade. Para evitar que a base amoleça sob o impacto do compota, a receita utiliza uma camada de barreira absorvente feita com migalhas e nozes torradas, que funciona como isolante físico entre o líquido e a massa.

Штрудель с творогом и вишней
Photo: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штрудель с творогом и вишней

A execução começa com a temperatura do forno, definida entre 190 e 200 °C. Essa faixa térmica específica tem a função de fundir rapidamente a manteiga nas camadas da massa sem levedura (500 g), garantindo o inchaço e a folhagem durante o processo de assamento.

Enquanto o forno aquece, prepara-se a camada de proteção. Nozes (50 g) são moídas em lascas grossas e misturadas com 3 colheres de sopa de migalhas de pão, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de canela em pó. Essa mistura é tostada em uma frigideira seca até atingir uma cor dourada. O objetivo não é apenas o sabor, mas a criação de uma estrutura porosa e seca que absorverá o excesso de umidade da calda de cereja (300 g de recheio grosso ou geleia).

Montagem e Sinal de Ponto

A massa folhada é esticada sobre um papel-perte, mantida fria para preservar sua integridade estrutural. A camada de nozes e migalhas é distribuída uniformemente, deixando uma margem de 2 a 3 cm nas bordas. Sobre essa base seca, aplica-se o recheio de cereja, reservando um lado de aproximadamente 4 cm livre para a formação de uma costura densa.

O enrolamento é feito com pressão firme, dobrando as extremidades para dentro e selando a costura com os dedos. A peça é transferida para a assadeira com a costura virada para baixo, o que minimiza o risco de abertura durante a expansão térmica. A superfície e as laterais são pinceladas com um ovo batido para promover o desenvolvimento de cor e crocância na casca exterior.

Antes do forno, fazem-se incisões rasas e transversais ao longo do comprimento do strudel. Esses cortes, que não atravessam a massa, criam caminhos para a saída do vapor. Sem essa ventilação, a pressão interna poderia causar rupturas não intencionais na estrutura.

O tempo de forno é de cerca de 30 minutos, mas a indicação de prontidão visual e tátil é superior ao cronômetro. O ponto é atingido quando a superfície apresenta uma coloração dourada uniforme e o fundo está crocante. A verificação é feita levantando a borda com uma espátula para expor a base, confirmando a estabilidade da estrutura antes de retirá-lo.

Após a saída do forno, o strudel deve permanecer na assadeira até esfriar. A textura do recheio quente é fluida demais; o resfriamento permite que a camada de migalhas e nozes consolide a absorção da umidade, estabilizando a base antes do corte e da finalização com açúcar de confeiteiro.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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