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Como fazer cheesecake de mirtilo com três camadas perfeitas

Receitas

O segredo da estabilidade deste cheesecake de mirtilo de três camadas está no endurecimento sucessivo de cada camada e no controle rigoroso da temperatura da gelatina para garantir que a sobremesa não perca a forma à temperatura ambiente.

чизкейк с голубикой
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
чизкейк с голубикой

Tempo: 4-6 horas de refrigeração

Ingredientes

Base

  • Biscoitos (sabor café ou leite condensado) — 250 g
  • Manteiga — 120 g

Primeira camada (Baunilha)

  • Cream cheese — 300 g
  • Creme de leite (mínimo 33% de gordura) — 150 g
  • Açúcar de confeiteiro — 2 colheres (sopa)
  • Açúcar baunilhado — 10 g
  • Gelatina — 10 g
  • Água fria (para a gelatina) — 50 ml

Segunda camada (Frutas vermelhas)

  • Cream cheese — 300 g
  • Creme de leite — 50 ml
  • Geleia de frutas vermelhas (em pó/pacote) — 1 unidade
  • Água quente (para a geleia) — 100 ml

Finalização

  • Mirtilos frescos
  • Geleia de frutas vermelhas (para a cobertura, preparada conforme instrução da embalagem)

Segurança alimentar: Ao aquecer a gelatina, nunca deixe que ela chegue ao ponto de ebulição. Se ferver, as propriedades gelificantes são perdidas e o cheesecake pode derreter fora da geladeira.

Modo de preparo

  1. Monte a base. Triture os biscoitos até obter uma farinha fina. Misture com a manteiga derretida até atingir a consistência de areia úmida. Pressione a massa firmemente no fundo da forma usando o fundo de um copo e leve à geladeira.
  2. Prepare a camada de baunilha. Hidrate a gelatina na água fria. Enquanto isso, bata o cream cheese com o creme de leite, açúcar de confeiteiro e açúcar baunilhado até ficar homogêneo. Adicione a gelatina dissolvida em fio, mexendo continuamente. Despeje sobre a base gelada e retorne à geladeira até que a superfície esteja levemente firme.
  3. Elabore a camada de frutas. Dissolva o pacote de geleia na água quente e deixe esfriar até a temperatura ambiente. Misture essa base com o cream cheese e o creme de leite. Despeje sobre a primeira camada já estabilizada.
  4. Decore e finalize. Distribua os mirtilos frescos sobre a massa, permitindo que afundem levemente para não flutuarem. Prepare a cobertura de geleia seguindo as instruções da embalagem, espere esfriar e verta cuidadosamente sobre as frutas.
  5. Estabilize o doce. Mantenha o cheesecake na geladeira por um período mínimo de 4 a 6 horas antes de servir.

Por que funciona: O uso de fita de acetato nas laterais da forma garante cortes precisos e mantém a superfície lateral brilhante, facilitando a extração do doce sem danificar as camadas.

Comentário: "Os mirtilos são delicados. Para evitar que soltem suco e deixem a geleia transparente turva, eles devem ser colocados apenas secos. Após lavá-los, seque-os obrigatoriamente com papel toalha”, afirmou consultora de alimentação doméstica Ekaterina Smirnova.

Etapa de trabalho Erro crítico Resultado esperado
Preparação da base Pouca manteiga Base firme que não esfarela
Uso da gelatina Ferver a solução Textura de creme estável
Montagem das camadas Despejar geleia quente Limites nítidos entre camadas
Decoração com frutas Mirtilos úmidos Camada superior transparente

Perguntas frequentes sobre o cheesecake

Pode-se usar mirtilos congelados?

Para a decoração, recomenda-se apenas frutas frescas. Os mirtilos congelados liberam muito líquido ao descongelar, o que compromete a transparência da geleia superior e pode deixar as camadas de creme acinzentadas.

Qual substituto para o cream cheese?

Pode-se utilizar queijo cottage ou ricota gordurosa bem peneirados. No entanto, para obter a textura clássica do cheesecake, indica-se o uso de queijos cremosos como Mascarpone ou Philadelphia.

Como extrair o doce se não houver forma com fundo removível?

Forre a forma comum com duas camadas de filme plástico, deixando as bordas para fora. Após a estabilização completa na geladeira, puxe o cheesecake cuidadosamente pelas extremidades do plástico.

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