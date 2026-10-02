Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável

O ponto de partida para um doce denso e limpo é o uso do suco natural do limão em vez de ácidos industrializados. A receita apresentada utiliza 350 g de suco de limão, 50 g de gelatina, 1 colher de sopa de raspas e stevia a gosto. A combinação depende da ação térmica para integrar os ingredientes, criando uma base estável sem a necessidade de grandes quantidades de açúcar.

Photo: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблочный мармелад

Preparo da base

Retire a raspas de um limão grande com um ralador fino e extraia o suco até obter o volume necessário. Em uma panela, misture o suco com as raspas e leve ao fogo até ferver. Mantenha em fogo baixo por 5 minutos. Esta etapa extrai os aromas da casca e inicia a dissolução dos componentes.

Desligue o fogo e coe a mistura quente por uma peneira fina para remover as partículas sólidas da casca. Adicione a gelatina ao líquido ainda quente. Mexa continuamente até que os grânulos desapareçam por completo, garantindo que a estrutura do doce se forme de maneira uniforme.

Finalização e corte

Inclua a stevia para ajustar a doçura conforme a preferência. Transfira a massa para uma forma retangular ou recipiente forrado com papel manteiga. Leve à geladeira por pelo menos 10 horas para que o gelatina firme completamente.

Retire o bloco solidificado da forma, desligando-o do papel, e virando sobre uma tábua de corte. Use uma faca afiada para dividir em quadrados uniformes. A estrutura obtida é firme o suficiente para ser manuseada e cortada sem deformações.

Armazenamento

Guarde o doce em um recipiente fechado na geladeira para manter a textura. Se for servir, é possível passar os cubos em lascas de coco. Isso impede que as peças grudem umas nas outras ou nas mãos, facilitando o manuseio no prato.