O lobio (prato georgiano) transforma o feijão em um prato denso e aromático, onde a textura é o ponto central. O segredo não está em espessantes, mas em um gesto simples: esmagar parte dos grãos cozidos para criar um molho rico e aveludado.
Ingredientes
300g de feijão vermelho seco
2 cebolas
3 dentes de alho
60g de nozes picadas
1 maço pequeno de coentro 2 colheres (sopa) de óleo vegetal 1 colher (chá) de coentro em pó
1 colher (chá) de Khmeli-suneli
Pimenta vermelha, sal e 1 a 2 colheres (chá) de vinagre de vinho (a gosto)
Preparo
Deixe o feijão de molho em água fria por algumas horas ou durante a noite. Descarte a água do molho, cubra com água nova e cozinhe em fogo baixo até que os grãos estejam bem macios — geralmente entre 60 e 90 minutos, dependendo da variedade.
Escorra o feijão, mas reserve cerca de uma xícara da água do cozimento. Em uma frigideira funda, refogue a cebola picada no óleo por 7 a 10 minutos, até dourar. Adicione o alho picado, o coentro em pó, o Khmeli-suneli e a pimenta, aquecendo as especiarias por 30 segundos.
Junte o feijão cozido aos vegetais e despeje 100ml da água reservada. Com uma colher ou amassador, esmague cerca de um terço dos grãos diretamente na frigideira; esse passo define a consistência do prato.
Misture as nozes picadas e cozinhe em fogo baixo por mais 5 a 7 minutos. Se a mistura estiver muito seca, adicione a água do cozimento aos poucos até atingir a densidade desejada.
Finalize com o coentro picado, o sal e o vinagre de vinho. Misture bem e desligue o fogo.
O prato pode ser servido imediatamente, mas o sabor do alho e das ervas se intensifica se for deixado para descansar por alguns minutos. Acompanha bem pão fresco, lavash ou vegetais crus.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Interrupção de polímeros, massagem na matriz e barreira contra detergentes