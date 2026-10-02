Surpresa aromática no prato: nozes e especiarias elevam feijão simples a novo nível

O lobio (prato georgiano) transforma o feijão em um prato denso e aromático, onde a textura é o ponto central. O segredo não está em espessantes, mas em um gesto simples: esmagar parte dos grãos cozidos para criar um molho rico e aveludado.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фасоль, тушёная с овощами и чесноком

Ingredientes

300g de feijão vermelho seco

2 cebolas

3 dentes de alho

60g de nozes picadas

1 maço pequeno de coentro 2 colheres (sopa) de óleo vegetal 1 colher (chá) de coentro em pó

1 colher (chá) de Khmeli-suneli

Pimenta vermelha, sal e 1 a 2 colheres (chá) de vinagre de vinho (a gosto)

Preparo

Deixe o feijão de molho em água fria por algumas horas ou durante a noite. Descarte a água do molho, cubra com água nova e cozinhe em fogo baixo até que os grãos estejam bem macios — geralmente entre 60 e 90 minutos, dependendo da variedade.

Escorra o feijão, mas reserve cerca de uma xícara da água do cozimento. Em uma frigideira funda, refogue a cebola picada no óleo por 7 a 10 minutos, até dourar. Adicione o alho picado, o coentro em pó, o Khmeli-suneli e a pimenta, aquecendo as especiarias por 30 segundos.

Junte o feijão cozido aos vegetais e despeje 100ml da água reservada. Com uma colher ou amassador, esmague cerca de um terço dos grãos diretamente na frigideira; esse passo define a consistência do prato.

Misture as nozes picadas e cozinhe em fogo baixo por mais 5 a 7 minutos. Se a mistura estiver muito seca, adicione a água do cozimento aos poucos até atingir a densidade desejada.

Finalize com o coentro picado, o sal e o vinagre de vinho. Misture bem e desligue o fogo.

O prato pode ser servido imediatamente, mas o sabor do alho e das ervas se intensifica se for deixado para descansar por alguns minutos. Acompanha bem pão fresco, lavash ou vegetais crus.