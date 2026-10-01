Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Sopa de matzoni: a base de ervas e leite fermentado dos centenários do Cáucaso

Receitas

A longevidade no Cáucaso costuma ser atribuída à genética ou ao ar das montanhas, mas a resposta mais concreta está no prato: a sopa de matzoni. Conhecida como dovga ou spas, essa preparação une a base fermentada a um volume generoso de ervas frescas, transformando a refeição em um suporte direto para a digestão.

Суп-пюре с беконом и тимьяном
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп-пюре с беконом и тимьяном

O matzoni é um leite fermentado que se diferencia do kefir comum pela sua composição. A alta concentração de lactobacilos é o que mantém a microbiota intestinal equilibrada, facilitando a absorção de nutrientes e de cálcio.

Diferente de sopas densas e demoradas, a dovga preza pelo frescor. Não há espaço para bases congeladas ou processadas; a força do prato reside na pureza dos ingredientes crus e fermentados.

A técnica da Dovga

O ponto crítico da dovga é evitar que a base de leite coalhe com o calor. Para manter a textura aveludada, o matzoni é misturado à água e ao ovo em uma panela, exigindo movimento constante com uma colher de madeira.

O arroz entra para dar corpo, mas em quantidade controlada para que a sopa não vire um mingau. O toque decisivo vem no final: a adição de coentro, endro, espinafre e, obrigatoriamente, hortelã. Essas ervas devem entrar no momento final para preservar o aroma e a cor vibrante.

Para quem busca mais sustância, é possível adicionar almôndegas de carneiro ou bovina, embora isso altere o caráter leve da receita original, transformando-a em um prato principal mais pesado.

A lógica do prato

A dieta dos centenários caucasianos baseia-se na moderação. A carne é um item festivo, não diário. A maior parte da energia vem de vegetais, nozes e laticínios fermentados, com foco em alimentos sazonais e mínima interferência industrial.

Componentes e funções:

  • Matzoni: base probiótica.
  • Hortelã: frescor e auxílio na digestão.
  • Arroz: textura e saciedade leve.

Dúvidas comuns

Substituições: Na falta do matzoni, o iogurte natural sem açúcar ou a coalhada podem ser usados, embora o perfil de sabor mude.

Conservação: A dovga deve ser consumida fresca. A refrigeração altera a textura da base e a vivacidade das ervas.

Escolha do arroz: Recomenda-se tipos que mantenham a forma após o cozimento, evitando que o grão se desmanche e engrosse a sopa excessivamente.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Tanque maior que surpreende: diesel das Silverado e Sierra agora vai muito além
Carros
Tanque maior que surpreende: diesel das Silverado e Sierra agora vai muito além
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Mulher
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Concentração de sabores e estabilização: a técnica de cozimento lento para conserva de beringela
Receitas e Culinária
Concentração de sabores e estabilização: a técnica de cozimento lento para conserva de beringela
Mais populares
Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno

A blusa deixou de ser exclusividade do escritório, mas atualizar a peça exige atenção ao contraste de texturas e ao equilíbrio de volumes no corpo.

Blusa com jeans: como combinar tecidos fluidos e denim para um visual moderno
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
A precisão entre a barra da calça e a bota: como o salto define a silhueta
Voo FZ1073 da Flydubai: copiloto omanita ataca capitão dos Emirados e tenta derrubar avião
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Os EUA estão investindo US$ 7 bilhões na Argentina: O que Trump ganha com sua aliança com Milei Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili
Alpine A110 sai de linha: o que observar ao comprar um usado
Mudança na aplicação do blush simula fluxo sanguíneo natural para aspecto jovial
O uso de sacos plásticos para recuperar o branco e eliminar a estática de roupas
O uso de sacos plásticos para recuperar o branco e eliminar a estática de roupas
últimos materiais
Mordida comum esconde risco: o que o vírus faz no sistema nervoso após dias
Como o cuco consegue migrar para a África sem nunca ter tido pais da mesma espécie
Plantas de interior: a adequação da espécie às condições reais de luz e rega
McLaren muda estratégia e foca em 'lifestyle' com novos modelos até 2028
Quantas flexões e agachamentos você deve conseguir fazer de acordo com a sua idade?
Fluxo turístico em Málaga migra da costa para o interior a partir de outubro
Salários de vagas temporárias na Iaqu𝔱ia superam a pretensão dos candidatos
Rankings de atletas em guerra: método bayesiano une listas rivais e expõe incertezas reais
Frutas inteiras protegem o coração melhor do que sucos, mesmo os 100% naturais
Os EUA estão investindo US$ 7 bilhões na Argentina: O que Trump ganha com sua aliança com Milei
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.