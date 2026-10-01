Sopa de matzoni: a base de ervas e leite fermentado dos centenários do Cáucaso

A longevidade no Cáucaso costuma ser atribuída à genética ou ao ar das montanhas, mas a resposta mais concreta está no prato: a sopa de matzoni. Conhecida como dovga ou spas, essa preparação une a base fermentada a um volume generoso de ervas frescas, transformando a refeição em um suporte direto para a digestão.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп-пюре с беконом и тимьяном

O matzoni é um leite fermentado que se diferencia do kefir comum pela sua composição. A alta concentração de lactobacilos é o que mantém a microbiota intestinal equilibrada, facilitando a absorção de nutrientes e de cálcio.

Diferente de sopas densas e demoradas, a dovga preza pelo frescor. Não há espaço para bases congeladas ou processadas; a força do prato reside na pureza dos ingredientes crus e fermentados.

A técnica da Dovga

O ponto crítico da dovga é evitar que a base de leite coalhe com o calor. Para manter a textura aveludada, o matzoni é misturado à água e ao ovo em uma panela, exigindo movimento constante com uma colher de madeira.

O arroz entra para dar corpo, mas em quantidade controlada para que a sopa não vire um mingau. O toque decisivo vem no final: a adição de coentro, endro, espinafre e, obrigatoriamente, hortelã. Essas ervas devem entrar no momento final para preservar o aroma e a cor vibrante.

Para quem busca mais sustância, é possível adicionar almôndegas de carneiro ou bovina, embora isso altere o caráter leve da receita original, transformando-a em um prato principal mais pesado.

A lógica do prato

A dieta dos centenários caucasianos baseia-se na moderação. A carne é um item festivo, não diário. A maior parte da energia vem de vegetais, nozes e laticínios fermentados, com foco em alimentos sazonais e mínima interferência industrial.

Componentes e funções:

Matzoni: base probiótica.

Hortelã: frescor e auxílio na digestão.

Arroz: textura e saciedade leve.

Dúvidas comuns

Substituições: Na falta do matzoni, o iogurte natural sem açúcar ou a coalhada podem ser usados, embora o perfil de sabor mude.

Conservação: A dovga deve ser consumida fresca. A refrigeração altera a textura da base e a vivacidade das ervas.

Escolha do arroz: Recomenda-se tipos que mantenham a forma após o cozimento, evitando que o grão se desmanche e engrosse a sopa excessivamente.