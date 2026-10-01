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Concentração de sabores e estabilização: a técnica de cozimento lento para conserva de beringela

Receitas

Beringelas, tomates, pimentão vermelho e cebola transformam-se em uma massa espessa e aromática através do cozimento lento e a adição de agentes acidificantes. O processo altera a estrutura dos vegetais, reduzindo a água e concentrando os sabores das especiarias.

Запечённые овощи с пряными травами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Запечённые овощи с пряными травами

Composição e Preparo

A base consiste em 1 kg de beringelas descascadas, 600 g de tomates, 300 g de pimentão vermelho e 300 g de cebola. Para a aromatização e conservação, utilizam-se 5 dentes de alho, 100 ml de óleo vegetal, 1 colher de chá de coentro moído, 1 colher de chá de manjericão seco, 2 colheres de chá de açúcar, 1 colher de chá de sal e 2 colheres de sopa de vinagre (9%).

A transformação começa com a cebola e a beringela, cortadas em cubos pequenos. A cebola é refogada em óleo por 5 a 7 minutos. Em seguida, as beringelas são incorporadas com metade do açúcar, permanecendo ao fogo por 15 minutos sob agitação constante.

Enquanto isso, tomates, pimentão e alho são processados até atingirem um estado homogêneo. O fogo é reduzido e as especiarias são aquecidas com os vegetais por 2 minutos.

Estabilização e Armazenamento

A mistura de tomates e pimentão é adicionada ao refogado com a adição de sal. O cozimento ocorre em fogo mínimo por 20 minutos. A etapa final de estabilização acontece com a adição do vinagre, seguida de fervura imediata.

A massa quente é transferida para potes de vidro esterilizados e secos, sendo hermeticamente fechada em seguida. O rendimento final é de 1,5 litros.

O armazenamento deve ser feito em local escuro e fresco. A manutenção das características organolépticas do produto está condicionada a essas condições de guarda e à vedação do recipiente.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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