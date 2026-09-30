Achma caseira sem complicação: o segredo está na ordem das camadas no forno

Achma não precisa virar um projeto de fim de semana. A versão que cabe na rotina de uma cozinha doméstica depende menos da quantidade de ingredientes e mais da ordem em que eles entram no forno.

Photo: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирог Ачма

A base é direta: duas embalagens de lavash, quatro ovos, 300 ml de leite, 400 g de queijo fresco (Adyghe e Suluguni) e 200 g de cottage. Um punhado de coentro fecha a lista. Nada de enfeites. É uma massa que estrutura o prato e segura o sabor.

Preparo da camada

Comece pela mistura líquida. Bata os ovos com o leite em uma tigela funda. Junte o coentro picado. Misture com um fouet até a textura ficar lisa, sem grumos de clara.

Depois, os queijos. Rale o Adyghe e o Suluguni em um ralador de furos médios. Adicione à tigela junto com o cottage. Misture bem. O resultado é uma massa úmida e densa, que vai unir as camadas de lavash e dar suculência ao centro.

Montagem

Aqui está a parte que exige atenção. Meça a largura e a profundidade da sua assadeira. Corte o lavash exatamente nesses tamanhos. Use tesoura. A borda reta evita que o pão se torça ou queime nas extremidades.

Monte a estrutura em camadas:

1. Coloque a primeira folha de lavash no fundo da assadeira.

2. Espalhe uma parte da massa de queijo. A camada deve ser firme, mas não encharcada.

3. Repita a sequência: lavash, queijo, lavash, queijo. Continue até terminar as folhas e a maior parte da mistura.

Guarde cerca de um quarto da massa de queijo. A última camada deve ser sempre o lavash.

Assado

Aqueça o forno a 180 °C. Asse por 20 minutos. Nesse tempo, o lavash absorve a umidade e as bordas começam a secar.

Tire a assadeira do forno. Distribua a massa de queijo restante sobre a camada superior de lavash. Volte para o forno por 5 a 7 minutos. O objetivo é dourar a superfície até ficar crocante, enquanto o interior derrete e vira uma camada escorrida.

Resultado

A achma pronta segura a forma. Ao cortar, as camadas aparecem com nitidez: o lavash fino e macio, contrastando com o recheio denso e elástico. O sabor é equilibrado: a leveza do leite e do cottage, o toque mais intenso do Suluguni, a suavidade do Adyghe e a nota herbal do coentro.

É um prato de mesa cotidiana. Saboroso, quente e pronto para servir como refeição principal, sem cerimônia.