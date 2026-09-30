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Kulebyaka: por que o vinagre é essencial nesta torta de repolho

Receitas

Kulebyaka é um torta fechada, longa e bem recheada, feita com massa de fermento macia e finalizada com uma crosta dourada. O equilíbrio do sabor vem da combinação do recheio de repolho refogado com um toque levemente ácido.

Кулебяка с грибами и картофелем
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кулебяка с грибами и картофелем

Detalhes do preparo

Para que o recheio não fique com gosto simples de legumes, utiliza-se vinagre durante o cozimento, o que realça o sal e o açúcar. Outro ponto essencial é adicionar o ovo cru apenas quando o recheio estiver totalmente frio; isso serve para dar liga aos vegetais, evitando que a massa se esfarele dentro da torta.

Ingredientes

Massa:
• 600g de farinha de trigo
• 130ml de leite
• 130ml de água
• 10g de fermento biológico seco
• 1 colher de sopa de açúcar
• 1 ovo (reserve outro para pincelar)
• 0,5 colher de chá de sal
• 1 colher de sopa de óleo vegetal

Recheio:
• 700g de repolho branco
• 1 cenoura
• 1 cebola
• 1 ovo
• 1 colher de sopa de vinagre (9%)
• 1 colher de chá de sal
• 0,5 colher de chá de pimenta-do-reino
• 1 colher de sopa de açúcar
• 1 colher de sopa de óleo vegetal

Passo a passo

1. Preparo da massa: Faça a esponja misturando água morna, leite, açúcar e fermento. Quando a mistura espumar, incorpore-a à farinha peneirada. Adicione o ovo, o sal e o óleo. Sove até a massa ficar homogênea e deixe descansar em local morno por 30 a 40 minutos.

2. Preparo do recheio: Pique a cebola em cubos e rale a cenoura. Refogue ambos no óleo até amolecerem. Adicione o repolho fatiado e refogue junto. Tempere com sal, açúcar, pimenta e vinagre. Cozinhe com a panela tampada até o repolho amolecer completamente. Importante: deixe o recheio esfriar totalmente antes de misturar o ovo cru.

3. Montagem: Divida a massa em três partes iguais e abra cada uma em formato oval. Se quiser que a massa mantenha melhor a forma, faça pequenos cortes nas bordas.

4. Modelagem: Coloque o recheio no centro de cada oval. Feche as bordas trançando-as como uma

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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