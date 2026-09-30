Krempita: o contraste entre a massa crocante e o creme aveludado

A Krempita é um clássico dos Bálcãs que aposta no contraste: a massa folhada deve ficar bem crocante, quase quebradiça, enquanto o creme confeiteiro precisa ser denso e aveludado. Diferente de bolos tradicionais, este doce não exige geometria perfeita; o charme está justamente no aspecto caseiro.

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O segredo da textura está no uso do amido de milho, que garante que o recheio fique estável e liso, evitando que fique líquido ou com grumos. A combinação da massa quente, recém-saída do forno, com o creme frio ou em temperatura ambiente é o que define a experiência do prato.

Ingredientes (4 porções):

Massa folhada: 1 kg

Leite: 1,5 l

Açúcar: 1 xícara

Amido de milho: 150 g

Manteiga: 120 g

Baunilha: 2 g

Frutas vermelhas (como framboesa) para servir

Modo de preparo:

1. A base: Abra a massa folhada e leve ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. O ponto ideal é quando a massa atinge uma cor dourada intensa e as camadas estão bem elevadas. Esse passo é fundamental para que o doce mantenha a crocância e não amoleça excessivamente ao receber o recheio.

2. O creme: Misture o leite, o açúcar e a baunilha. Adicione o amido de milho aos poucos, mexendo bem para eliminar qualquer grumo. Leve ao fogo e cozinhe, mexendo sem parar, até engrossar. Finalize incorporando a manteiga, que confere brilho e suaviza o dulçor.

3. Montagem: Não há regras rígidas de formato. Quebre a massa assada em pedaços grandes e intercale-os no prato com porções do creme. Um detalhe importante: deixe o creme esfriar um pouco antes de montar, para que ele mantenha a estrutura e não absorva a umidade da massa instantaneamente.

Para equilibrar o paladar, sirva com frutas frescas, como framboesas. A acidez das frutas quebra a densidade do açúcar e do creme, deixando a sobremesa mais leve.

Atenção: O ponto crítico é o cozimento do creme. Se parar de mexer ou usar fogo muito alto, o amido pode queimar no fundo da panela, deixando grumos e gosto de queimado. Mantenha o fogo médio e use o batedor (fouet) continuamente.