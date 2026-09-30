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Pescada-do-mato: marinado de 24h em pera e gengibre para preparo rápido

Receitas

Pescada-do-mato marinada por 24 horas em uma mistura de soja, suco de pera e gengibre muda o jogo do sabor. A combinação não serve apenas para amaciar a carne; ela prepara a proteína para um tratamento térmico curto e preciso, revelando um perfil complexo e levemente picante.

Тушеные Груши
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тушеные Груши

Para uma porção, o marinado pede 17 ml de molho de soja, 25 ml de suco de pera, 5 g de mel, 15 g de chalota, 2 g de óleo de gergelim, 2 g de suco de gengibre, 10 g de vinho branco e 2 g de óleo de alho. Misture tudo e deixe a peça repousar por um dia inteiro. Esse tempo de espera é o que faz a diferença: a doçura da pera e o calor do gengibre penetram nas fibras, construindo a base do sabor antes mesmo de qualquer contato com o fogo.

A etapa de preparo começa com uma frigideira aquecida. Dore a pescada por dois minutos de cada lado. O objetivo não é cozinhar a carne, mas criar uma crosta que selar o sabor. Em seguida, transfira para o forno pré-aquecido a 180 °C por cinco minutos. Esse final de preparo rápido é essencial para manter a suculência no interior do peixe.

Enquanto a pescada termina, ajuste o purê de batata-doce. Aqueça, salpique sal e pimenta a gosto e acrescente molho tabasco. Se o toque picante for bem-vindo, não economize na pimenta. Na montagem, espalhe o purê macio no prato, acomode a pescada e os champignons brancos. Finalize com agrião fresco e coentro. As folhas trazem o contraste de textura necessário para equilibrar a densidade do peixe e limpar o palato.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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