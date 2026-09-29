Batata rouba cena do peixe: camadas firmes transformam o prato típico russo em porções prontas

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Receitas

A troca do prato raso por uma base moldada muda a estrutura da salada. Aqui, a batata cozida não é apenas um ingrediente, mas o recipiente que segura a forma e impede que o caldo do peixe se espalhe, permitindo a montagem de porções individuais.

Салат Сельдь под Шубой 04
Photo: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Сельдь под Шубой 04

Comece com batatas cozidas, cortadas ao meio. Retire a polpa central com uma colher, deixando as paredes firmes para criar uma cavidade estável. No fundo de cada metade, coloque 100g de arenque levemente salgado; essa quantidade garante o sabor do peixe sem dominar as outras camadas.

Montagem e Textura

Para o recheio, rale uma cenoura cozida, dois ovos cozidos e uma beterraba. O corte fino é essencial para que os ingredientes se encaixem sem deixar espaços, criando camadas compactas que não deslizam após a finalização.

A sequência é ascendente: sobre o peixe, disponha a cenoura e pincele uma mistura de maionese com gotas de suco de limão. A acidez do limão corta a gordura do arenque e evita que a salada solte água. Siga com os ovos ralados, mais uma camada fina de maionese e finalize com a beterraba. O tom vibrante e o dulçor da beterraba equilibram o sal do peixe e a acidez do molho.

O preparo leva 30 minutos. Como as "copinhas" de batata já servem como prato, a apresentação é imediata e a estrutura permanece firme na mesa. O resultado é um equilíbrio entre o salgado, o doce e o ácido, concentrado em uma porção individual onde cada camada mantém sua identidade.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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