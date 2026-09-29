Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento

Diferente da geleia comum, essa preparação resulta em um concentrado denso, de cor escura e perfil aromático. A textura, que lembra a de uma manteiga, permite que o creme permaneça firme sobre torradas quentes, panquecas ou donuts, sem escorrer no prato.
O equilíbrio do sabor vem da mistura do açúcar mascavo com o mel, que trazem notas de caramelo, enquanto a raspa de limão corta o excesso de doçura da fruta.
Misturo os mirtilos com o açúcar e o mel em uma panela e cozinho até que as frutas amoleçam. Em seguida, bato a massa com um mixer ou liquidificador até ficar homogênea. Retorno a mistura ao fogo baixo por mais 20 a 30 minutos; esse tempo de redução é o que remove a água excedente e garante a consistência espessa.
Finalizo adicionando o suco de limão, a raspa, o sal e as especiarias. Deixo ferver por apenas 2 ou 3 minutos para que a canela e a noz-moscada integrem seus aromas ao fruto. Distribuo o creme em potes esterilizados e mantenho-os cobertos com um pano até esfriarem completamente. O rendimento final é de aproximadamente 600 gramas.
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