Cozinha de Tula resgata receitas do século XIX para fornos modernos

Duzentos anos atrás, a cozinha não conhecia a precisão da balança; o sabor dependia da pitada e da medida da colher de madeira. Em Tula, na Rússia, resgataram esse modo de fazer, adaptando receitas do século XIX para fornos modernos, mas mantendo a rusticidade do paladar da época.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пирожки с лососем и капустой

O pão centenário e a massa escura eram a base da dieta. Os pirozhontsy de centeio, especificamente, marcavam o fim dos trabalhos no campo durante o outono. Enquanto a farinha branca era reservada para banquetes e elites, a de centeio entregava a densidade e a saciedade necessárias para quem trabalhava na terra.

A técnica dos pirozhontsy

Para a massa, misturo um copo de água com sete colheres de madeira de farinha de centeio, uma colher de manteiga, meia colher de açúcar e uma pitada de sal. O recheio é simples: repolho cozido com cebola. O cozimento acontece a 180 graus, temperatura que substitui o calor gradual dos antigos fornos de pedra.

Contrastes e heranças

Outras preparações da região mostram como a tradição se moldava aos ingredientes disponíveis ou a influências externas. O bolo Ankovsky, por exemplo, une massas amanteigadas com um creme de limão agridoce; a receita vem dos registros de Sofia Tolstoi e leva o nome do médico da família, Nikolai Anke.

Já as panquecas de farinha de bird cherry (cereja-brava) trazem um aroma amendoado, resultado da moagem das sementes junto com a fruta seca. Hoje, servem-se essas panquecas acompanhadas de pastila de Belev, um doce regional.

A mesma lógica de contraste aparece na canja de trigo sarraceno. O sabor do grão cozido lentamente no forno agora ganha a textura aveludada de um mousse de creme de leite com parmesão.

A divisão da mesa

A culinária da província de Tula refletia a abissal distância social da época. Nas estufas de Jasnaya Polyana, a nobreza cultivava abacaxis, limões e bananas, seguindo a etiqueta francesa. No campo, a dieta era ditada pelos rios e pelo solo: peixes e cozidos longos dominavam a mesa.

Havia, porém, limites rígidos no consumo. Camponeses raramente comiam ovos ou cogumelos. Os ovos eram vistos como moeda de troca para venda no mercado, e os cogumelos simplesmente não faziam parte do hábito alimentar daquelas famílias.