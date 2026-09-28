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Torta de ricota: o controle térmico que diferencia a massa crocante da versão pesada

Receitas

A combinação de uma base crocante com o recheio de ricota e o toque ácido da cereja resulta em uma textura que lembra a de um cheesecake cremoso. É uma sobremesa que mantém a estrutura e a definição visual, funcionando bem como alternativa aos bolos tradicionais. O segredo para chegar a esse resultado em casa está no controle da temperatura e no ponto de cada etapa.

Чизкейк
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Чизкейк

A base amanteigada

Para que a massa fique crocante e não pesada, utilizo a manteiga bem gelada. O processo começa misturando a manteiga com a farinha, o açúcar, o sal e o fermento, trabalhando a massa até que ela vire uma farofa fina. Assim que adiciono o ovo e o creme de leite (smetana), junto os ingredientes rapidamente; o calor das mãos pode derreter a manteiga e alterar a estrutura final da massa.

Distribuo a massa uniformemente pelo fundo e pelas laterais de uma forma de 21 a 24 cm. Antes de levar ao forno, deixo a forma descansar na geladeira para estabilizar a gordura.

O recheio de ricota e a cobertura de cereja

O recheio leva 400g de ricota (ou queijo cottage seco), 150g de creme de leite, 2 ovos, 130g de açúcar, 20g de amido de milho e uma pitada de baunilha. Para evitar grumos e garantir a delicadeza do creme, bato todos os ingredientes no liquidificador ou processador até obter uma massa completamente lisa. Despejo essa mistura sobre a base gelada e asso em forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos.

Enquanto isso, preparo a cobertura: misturo 400g de cerejas sem caroço com 60g de açúcar e 15g de amido de milho. Levo ao fogo e cozinho por cerca de um minuto após o início da fervura, até que o caldo engrosse e ganhe brilho. Espalho a camada de cerejas ainda morna sobre a torta assada.

A etapa final é a paciência. Deixo a sobremesa esfriar completamente e a mantenho na geladeira por 2 a 3 horas para que as camadas assentem e a textura se estabilize.

Pontos de atenção e substituições

A escolha dos ingredientes impacta diretamente o resultado: a ricota deve ter gordura média para garantir a cremosidade, e o amido de milho é indispensável — substituí-lo pelo de batata pode deixar um gosto residual desagradável na calda. A manteiga deve sair da geladeira direto para a tigela.

Se estiver usando cerejas congeladas, não é necessário descongelá-las; posso levá-las direto para a panela com o açúcar e o amido, pois a água liberada no cozimento será incorporada ao caldo. Caso não tenha creme de leite para a massa, utilizo kefir espesso ou iogurte natural sem sabor.

Para evitar que a camada de ricota rache, evito o choque térmico. Quando desligo o forno, deixo a torta lá dentro por 10 a 15 minutos com a porta entreaberta. Após pronta, a sobremesa dura até três dias na geladeira, desde que armazenada em recipiente fechado.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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