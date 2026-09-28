Camarões marinados em vodka: a essência do Bloody Mary em um petisco

A ideia aqui é transportar a essência do Bloody Mary para um petisco sólido. O ponto central é marinar os camarões em vodka com cítricos e pimenta; o álcool atua como veículo para os temperos e altera a estrutura da proteína, aprofundando o sabor do fruto do mar.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Креветки в малиновом кисло-сладком соусе

O preparo dos camarões

Misture 50 ml de vodka, 50 ml de azeite, uma colher de sopa de vinagre, além do suco e das raspas de um limão. Junte um dente de alho picado, uma pimenta dedo-de-moça cortada em rodelas, meia cebola bem picadinha e meia colher de chá de coentro. Coloque 400 g de camarões nessa mistura e deixe descansar na geladeira por duas horas.

O molho e a montagem

Para a base cremosa, misture 6 colheres de sopa de maionese, 2 colheres de sopa de ketchup, o suco de um limão, uma colher de chá de molho inglês e gotas de Tabasco.

Corte três pães pita ao meio. Passe o molho nas paredes internas do pão, forre com folhas de alface rasgadas e preencha com os camarões marinados. Finalize com uma fatia grossa de tomate em cada unidade (use quatro tomates no total) e ajuste o sal e a pimenta do reino.